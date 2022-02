Governador entrega 63 caminhões para reforçar ações ambientais nos municípios

Foram entregues seis caminhões-pipa, caminhões-baú, cinco caminhões caçamba e poliguindaste, 18 limpa-fossas e 28 caminhões compactador. Desde o início da atual gestão, o Estado já investiu R$ 66,3 milhões para a aquisição de 263 caminhões, todos destinados aos municípios.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou na quarta-feira (9) 63 caminhões a municípios para auxiliar nas ações ambientais em todo o Estado. O Governo do Estado investiu R$ 21,4 milhões para a aquisição dos veículos, que vão ajudar os municípios no abastecimento de água, combate a incêndios, limpeza de calçadas e gestão de resíduos sólidos.

Foram entregues seis caminhões-pipa, caminhões-baú, cinco caminhões caçamba e poliguindaste, 18 limpa-fossas e 28 caminhões compactador. Desde o início da atual gestão, o Estado já investiu R$ 66,3 milhões para a aquisição de 263 caminhões, todos destinados aos municípios. As entregas fazem parte da Patrulha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT) para equipar os municípios para as ações ambientais.

Parte dos recursos, explicou o governador, são do programa Paraná Mais Cidades, realizado junto com a Assembleia Legislativa, com a destinação de emendas parlamentares para a compra dos veículos.

“Além dos deputados, é uma parceria que envolve também os prefeitos e prefeitas, que enfrentam esses problemas no seu dia a dia. A questão do lixo é um problema crônico, não é fácil fazer a gestão de resíduos, um caminhão desses não é barato e nem sempre o município tem recursos para renovar a sua frota e comprar maquinário mais moderno”, explicou.

“O projeto da Patrulha Ambiental faz parte de uma visão estratégica do Estado de colocar o Paraná como estado referência de sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, como atestou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, afirmou Ratinho Junior. “São veículos que atendem especialmente os problemas ambientais na área urbana, incluindo a coleta de resíduos sólidos e coleta de esgoto, por exemplo”.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que os serviços nos quais os veículos serão utilizados refletem diretamente na qualidade de vida da população paranaense.

“Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, cuidar das cidades, dar um destino correto ao lixo”, disse. “Além dos modelos já entregues anteriormente, é a primeira vez que os municípios recebem os caminhões limpa-fossa, para aqueles que não têm 100% da cidade com coleta de esgoto, e também dos polinguindastes, que é para a destinação correta dos entulhos, um problema muito sério no meio urbano”.

O diretor-presidente do IAT, Everton Souza, explicou que os veículos ajudam a resolver problemas históricos nas cidades, como a coleta de resíduos sólidos, além de questões de saneamento. “São caminhões que dão suporte à limpeza pública, na redução do volume de lixo levado aos aterros sanitários, na redução de efluentes e até para auxiliar no combate a incêndios florestais”, salientou. “A entrega desses caminhões está inserida em uma política de gestão de resíduos”.

Veículos

Seis caminhões-pipa foram para Apucarana, Curiúva, Faxinal, Iporã, Piraí do Sul e Santa Inês. Eles serão utilizados para higienização, irrigação e abastecimento de água, em especial para propriedades rurais que sofrem com a estiagem prolongada. O Governo do Estado já destinou 155 veículos desse modelo desde 2019, somando R$ 34,6 milhões em investimentos.

Além de atender os municípios que sofrem com a estiagem – o Paraná está desde 2020 em estado de emergência hídrica – há dois anos, sete caminhões foram deslocados para ajudar a combater os incêndios no Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

Outros 28 caminhões compactadores de lixo foram destinados a Abatiá, Alto Paraná, Apucarana, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Cambará, Centenário do Sul, Esperança Nova, Foz do Jordão, Goioerê, Guaporema, Guaraci, Guaraqueçaba, Imbaú, Iporã, Ivaté, Jaboti, Jaguapitã, Jardim Alegre, Porto Rico, Quatro Barras, Reserva, Rio Azul, São Tomé, Tunas do Paraná e Ubiratã. A cidade de Alvorada do Sul recebeu dois caminhões.

Em três anos, o Estado entregou 61 veículos desse modelo, com investimento de R$ 18,3 milhões. Eles são utilizados para reduzir o volume dos resíduos que são coletados pela equipe de colaboradores da prefeitura ou das empresas terceirizadas que fazem o trabalho de coleta de lixo.

O prefeito de Porto Rico, Álvaro de Freitas Netto (Arapongas), contou que o veículo vai ajudar na limpeza urbana do município da região Noroeste, um dos principais polos turísticos do Interior paranaense.

“Temos dois caminhões para a coleta, um já antigo, e este novo vai integrar a nossa frota. Os lixos estão aumentando e a necessidade de melhorara a coleta é muito grande. O crescimento da nossa cidade acontece em uma velocidade muito grande, por isso precisamos desse auxílio do governo e dos órgãos ambientais”, disse.

Também foram entregues seis caminhões para a coleta seletiva, que são usados na coleta domiciliar de materiais recicláveis para posterior separação e destinação correta. Eles seguem para Itapejara d'Oeste, Marumbi, Nova Cantu, Nova Londrina, Pranchita e São Mateus do Sul. Até agora, o Estado já adquiriu 24 desses caminhões, destinando R$ 5,2 milhões.

Novos Veículos

Os modelos de caminhões com polinguidastes e limpa-fossa estão sendo entregues pela primeira vez pelo Governo do Estado. Cinco caminhões caçamba com poliguindaste vão para Corumbataí do Sul, Indianópolis, Iretama, Pato Bragado e Roncador, ao custo de R$ 1,8 milhão. A função é auxiliar os municípios na implantação de serviços adequados de coleta e destinação final dos resíduos de construção civil e outros pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

Compõem ainda o pacote 18 caminhões limpa-fossa, com capacidade de 5 mil litros e investimento de R$ 6,4 milhões. Eles foram destinados a Altônia, Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Flor da Serra do Sul, Goioerê, Inácio Martins, Ivaí, Leópolis, Mariluz, Paranaguá, Pérola, Quatiguá, Quinta do Sol, Rancho Alegre, Terra Boa, Terra Rica e Tijucas do Sul.

Eles serão usados na limpeza no esgotamento sanitário de comunidades rurais, desobstrução do esgoto nas vias e na drenagem pluvial e encaminhamento destes efluentes a locais de tratamento e destinação ambientalmente correta, auxiliando em atividades para a prevenção e a melhoria da saúde pública.

O novo caminhão fará grande diferença para a cidade de Inácio Martins, no Centro-Sul do Estado, principalmente para atender a área rural. “As comunidades do interior sofrem com o esgotamento de fossa. Até então, usávamos para a limpeza um equipamento adaptado, que era um trator com um coletor acoplado, que não tinha efetividade na coleta”, explicou o prefeito Edemetrio Benato Júnior. “O caminhão, que é de fácil locomoção, vai atender mais efetivamente nossas comunidades”.

Presenças

Participaram da solenidade o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Vieira; o secretário estadual da Saúde, Beto Preto; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller; o subcomandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Rui Noé Barroso Torres; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior; o comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, tenente-coronel Waldick Alan de Almeida Garrett; o deputado federal Aroldo Martins; e os deputados estaduais Gugu Bueno, Guto Silva, Cobra Repórter, Tercílio Turini, Artagão Júnior, Douglas Fabrício, Mara Lima, Soldado Adriano José, Tião Medeiros e Alexandre Curi.

Daniele Iachecen/Asimp