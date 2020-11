Governador Ratinho Junior autoriza nomeação de escrivães

“Mais um passo importante na segurança do nosso Estado foi dado pelo governador Ratinho Junior que autorizou a nomeação de 186 candidatos aprovados em concurso público de 2018 para o cargo de escrivão de Polícia. Essa convocação ajuda a resolver a falta de pessoal que é um problema que se arrasta há tempos. Vale ressaltar que, na gestão Ratinho Junior, já foram tomadas medidas importantíssimas para reforçar a segurança pública do Paraná”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado da terça-feira (10). De acordo com o governador, a contratação de novos profissionais vai melhorar a estrutura disponível na solução dos crimes, desafogando o trabalho da corporação. “Essa contratação reforça o efetivo da Polícia Civil em todo o Estado. Era um compromisso que assumimos e que agora se efetiva”, afirmou.

Os escrivães nomeados iniciarão um curso de capacitação na Escola Superior da Polícia Civil e depois os policiais serão distribuídos nas delegacias de polícia de Curitiba e região, além de cidades do Interior do Estado, conforme a necessidade.

O concurso, realizado em 2018, recebeu 41.163 inscrições. Foram aprovados 633 profissionais, após cinco fases de provas. O certame foi organizado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Além dos nomeados agora, outros 14 profissionais ainda deverão ser chamados.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp