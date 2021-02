Governador Ratinho Junior destaca a importância da Assembleia na promoção de políticas de desenvolvimento do Estado

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou na terça-feira (2) sessão de instalação da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Na solenidade, o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, entregou nas mãos do presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano (PSDB), a mensagem e o plano de governo do Poder Executivo para este ano. No documento, o Governo expõe a situação econômica e financeira do Paraná e as ações a serem desenvolvidas ao longo do período, em cumprimento ao disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.

Antes da apresentação do governador, Traiano agradeceu a presença do chefe do Executivo na Casa para apresentar o planejamento do Governo para o ano de 2021 e deu boas-vindas aos parlamentares na sessão. “Neste ano nós imaginamos que teremos os deputados mais presentes nesta Casa, mesmo que de forma limitada devido à pandemia. Com certeza voltaremos ao convívio normal como ocorria antes de nossas mudar por causa da Covid-19”, afirmou o presidente da Assembleia.

Em seu discurso, o governador Ratinho afirmou que a Casa de Leis do Estado foi de extrema importância para o desenvolvimento e proteção do povo paranaense durante o ano de 2020, que ficou marcado pelo combate à pandemia de Covid-19. “Quero agradecer muito toda a colaboração da Assembleia Legislativa que nos ajudou desde o início. Tivemos total apoio dos nossos deputados e de nossas deputadas para fazer com que todo esse enfrentamento acontecesse tendo o menor prejuízo possível nesse momento”, ressaltou. "Ano passado foi extremamente difícil para todos. Quero aqui, publicamente, fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa, em nome do presidente Traiano, que com os nossos deputados e deputadas, foi essencial para que a gente pudesse manter unidos os Poderes do Estado em prol da busca pelas melhores soluções de enfrentamento a essa pandemia e o crescimento da nossa economia”.

Balanço

O chefe do Poder Executivo começou sua apresentação afirmando que o terceiro ano de administração é sempre desafiador, uma vez que se faz o balanço do que já foi realizado, mas, ao mesmo tempo, aprimorar as políticas para o futuro do Estado. “Queremos chegar a 2022 com a maior evolução de infraestrutura já realizada na história do estado. Queremos transformar o Paraná na central logística da América do Sul e com índices elevados na geração de emprego e na atração de novas empresas”, disse.

Ratinho Junior apontou que para que o Estado apresente o crescimento planejado é preciso continuar as políticas de combate à pandemia e o plano estadual de vacinação. “Ainda estamos lidando com a emergência de saúde pública e suas incertezas, mas já iniciamos a campanha de imunização em todos os 399 municípios do estado e esperamos voltar ao trilho natural do crescimento”, explicou.

Infraestrutura

O governador continuou em seu discurso a falar sobre o planejamento do estado para área de infraestrutura e apontou que o ano de 2021 será marcado pela implementação de um sistema de pedágio mais justo para os cidadãos e setores produtivos paranaenses. “Essa é uma mudança que o Paraná espera há 25 anos. O Estado fará a maior licitação da América Latina no modal rodoviário em parceria com o Governo Federal. Serão 3.300 quilômetros de estradas e R$ 42 bilhões em investimentos. E tudo isso com uma redução de 25% a 70% no valor da tarifa, dependendo do trecho. E a Assembleia terá um papel fundamental nesse processo”, ressaltou.

As obras na nova ponte entre o Brasil e o Paraguai, em Foz do Iguaçu, a duplicação da Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba e as obras do Trevo Cataratas, em Cascavel, foram destacadas pelo governador. Ratinho Junior também falou sobre as concessões de aeroportos no interior do estado e sobre o sobre o Programa Voe Paraná. A ampliação do ramal ferroviária paranaense, por meio investimentos da Ferroeste, e os recordes quebrados pelos portos de Antonina e Paranaguá foram relatados pelo chefe do Executivo. “Esse pacote de obras e concessões de infraestrutura foi trabalhado com muito zelo nos últimos dois anos e tem como objetivo transformar o Paraná nos próximos anos que estão por vir”, afirmou.

Reforma administrativa

Ratinho Junior ressaltou em sua apresentação que todas essas ações só ocorreram porque o Paraná “realizou seu dever de casa”. “Fizemos a maior reforma administrativa desse estado, com corte de secretarias, novas políticas de aposentadoria, enxugamento de cargos e salários, extinção das licenças premium, modernização da gestão das universidades estaduais e a implementação da maior política de complience”, disse.

Industrialização

O governador enalteceu na apresentação o crescimento da industrialização do estado em meio à pandemia e a uma crise econômica causada pelo o estado de emergência de saúde pública. “Apesar da Covid-19, mantivemos os bons índices de retomada da economia. Lideramos em 2019 a industrialização do Brasil. Em 2020 passamos a ser o estado com maior engrandecimento industrial do país. Fechamos ano passado como o segundo estado que mais gerou emprego no Brasil. Com isso, 40% dos postos de trabalho gerados no Brasil, foram gerados aqui no Estado do Paraná”, apontou.

Litoral

Durante o discurso, Ratinho afirmou que o Litoral do estado é uma das prioridades da atual gestão e disse que espera apoio dos deputados para as obras necessárias e para vencer as barreiras que impedem os investimentos na região. “Temos projetos. Temos recursos e apoio da sociedade civil. Queremos tirar do papel, ainda no primeiro semestre, a revitalização da orla de Matinhos. E também é hora de avançar com a ponte Guaratuba, projeto que está no imaginário da população desde promulgação da Constituição Estadual, em 1989”, recordou.

Educação e Saúde

Ainda na sua apresentação, Ratinho Junior falou sobre as políticas educacionais, como a criação das escolas cívico militares, sobre a estrutura de aulas on-line oferecida aos alunos da rede estadual, e sobre o maior crescimento do país na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Ensino Médio. Na Habitação ressaltou a idealização e construção do Condomínio do Idoso. Na área de Saúde pública, o chefe do Executivo falou sobre a construção de três hospitais regionais, os repasses para os consórcios intermunicipais, que foram dobrados, e o lançamento dos Ambulatórios Médicos de Especialidades.

“Até onde queremos chegar requer muita coragem. Requer o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Requer a união dos homens e das mulheres de bem do nosso estado. E nós estamos preparados e vamos continuar trabalhando arduamente em prol dos paranaenses”, concluiu o governador Ratinho Junior.

