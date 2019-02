Governo buscará parcerias para programas de redução da pobreza

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou na segunda-feira (11) da primeira reunião ordinária de 2019 da diretoria da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), na sede da entidade, em Curitiba. Ratinho Junior disse que o Governo do Estado buscará o apoio do setor cooperativista para programas de redução de pobreza no Paraná.

A ideia, de acordo com o governador, é criar um programa conjunto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Fomento Paraná e outras instituições, contando com o apoio da Ocepar. “O modelo da Ocepar pode nos ajudar. Nosso objetivo é estabelecer uma parceria com o setor, dentro dos termos legais”, afirmou.

O presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, entregou ao governador um documento com sugestões para avançar em pautas de interesse do cooperativismo e do setor produtivo paranaense. “O setor tem feito investimentos anuais na ordem de R$ 2 bilhões e já responde por quase 60% da produção agropecuária paranaense, sendo que quase a metade com valor agregado”, explicou Ricken. O setor recolhe R$ 2 bilhões em impostos gera 100 mil empregos diretos.

Acompanhado dos secretários de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e da Infraestrutura, Sandro Alex, Ratinho Junior falou sobre o diálogo com as cooperativas e destacou a importância do setor. “Não dá para falar sobre o desenvolvimento do Paraná sem citar a parceria com o cooperativismo”, afirmou. “Nosso compromisso de fazer esse Paraná inovador é justamente por meio dessa troca de informações, buscar soluções de forma conjunta entre poder público e iniciativa privada. É o que tem dado certo”, salientou.

AEN