Governo do Estado abre vagas de estágios em todo o Paraná

Órgãos da administração direta, indireta, autarquias e empresas de economia mista do Governo do Estado estão com inscrições abertas para a contratação de estagiários. O número de vagas varia porque são ofertadas conforme a necessidade de cada um dos 81 órgãos que fazem as contratações. Estão disponíveis vagas para estudantes de ensino médio, técnico e superior.

De acordo com a coordenadora da Central de Estágios do Paraná, Lola Alfredo, os estágios são remunerados. “Os alunos de nível médio podem estagiar até quatro horas por dia. Já os estudantes de cursos técnicos e de nível superior podem ser contratados para até seis horas de estágio por dia”, disse. Ela explica que a remuneração é definida pelo Decreto 6271/12.

Confira as vagas ofertadas. Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas precisam se cadastrar na Central de Estágios através. Acesse AQUI. Uma senha será enviada para o e-mail do estudante que, então, poderá se inscrever nas vagas que lhe agradem.

Além de bolsa-auxílio, os estagiários do Poder Executivo recebem vale-transporte. Em alguns órgãos que não são da administração direta, recebem também vale-alimentação.

As vagas são divulgadas pelo período mínimo de três dias, conforme o artigo 10 do Decreto nº 8654/2010, que rege a contratação de estagiários. A seleção dos candidatos é feita diretamente pelos órgãos que lançaram a oferta de vagas.

Mais informações sobre as atividades, a forma de seleção ou outras dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o órgão que oferecem a vaga.

AEN