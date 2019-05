Governo e deputados atuam juntos para definir projetos prioritários

O Governo do Paraná deverá apresentar nas próximas semanas um banco de projetos para um pacote de obras pelo Estado. Para levantar quais projetos são mais urgentes, foi realizada na quarta-feira (8) uma reunião entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, com deputados estaduais. No encontro foi discutida a ideia de trabalhar de forma integrada.

Os parlamentares representarão suas regiões e, em grupos, apresentarão as principais demandas da população. Segundo o secretário Valdemar Jorge o trabalho envolve todas as secretarias e precisava envolver a base parlamentar. “O objetivo desta reunião foi conversar com os deputados, ouvir quais são as demandas regionais e construir um banco de projetos para o Estado”, explicou.

A proposta do governo é trabalhar em conjunto e, a partir do levantamento, fazer as licitações e captar os recursos para a execução das obras apontadas pelos representantes das regiões. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, esse trabalho integrado entre os deputados e o governo é fundamental. “Todos saíram satisfeitos. O governo está demonstrando respeito ao parlamento chamando para discutir, para avaliar. Serão obras que vão impactar direto na vida do cidadão”, disse o líder

Financeiro

O Paraná está entre os estados brasileiros que têm as melhores condições para receber recursos federais. O secretário Sandro Alex disse que essa situação foi constatada em reunião com o ministro da economia Paulo Guedes, em Brasília. Os projetos são necessários para o Estado obter os recursos para os investimentos. “Estamos buscando recursos do Tesouro do Estado, do Governo Federal e de financiamentos para poder executar obras importantes para o Paraná”, disse o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Deputados

Todos os 43 deputados que participaram da reunião puderam apontar as questões que consideram prioritárias, discutir as demandas, tirar as dúvidas e opinar sobre as propostas para as melhorias esperadas em cada região. Participaram da reunião o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o líder do governo Hussein Bakri, os deputados Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Boca Aberta Jr, Cobra Repórter, Coronel Lee, Cristina Silvestri, Delegado Fernando, Do Carmo, Elio Rusch, Emerson Bacil, Evandro Araújo, Francisco Bührer, Gilson de Souza, Luiz Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mara Lima, Marcel Micheletto, Marcio Pacheco, Michele Caputo, Nelson Luersen, Paulo Litro, Plauto Miró, Reichembach, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado Adriano José, Subtenente Everton, Tercílio Turini, Tiago Amaral e Tião Medeiros.

AEN