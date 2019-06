Governo Federal lança Mobiliza Brasil no Paraná

Estado será o terceiro a receber o Programa - criado para aumentar a produtividade e gerar emprego e renda no País

Mapear os entraves que prejudicam o desenvolvimento da economia local e apresentar soluções em prol da competitividade. Este é o principal objetivo do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos, iniciativa do Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), realizado em parceria com os governos estaduais e o Sebrae.

O programa irá percorrer todas as unidades da federação para traçar medidas – em conjunto com empresários, empreendedores, gestores públicos estaduais e municipais – para a retomada do crescimento econômico. A iniciativa será lançada no Paraná na próxima quinta-feira (13/6). O primeiro estado a receber o Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos foi Minas Gerais. Haverá lançamento em outros 13 ainda neste ano.

Representantes de entidades do setor produtivo local e empresários dos mais diversos setores e portes do Paraná participarão do evento, que terá a presença do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa; do governador do PR, Ratinho Junior; e do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles.

Cerca de 300 empresários devem participar do lançamento durante a manhã de quinta-feira (13), ocasião em que será lançado, também, no Estado, o web aplicativo Mobiliza Brasil – canal pelo qual qualquer cidadão pode sugerir melhorias para o ambiente de negócios de sua localidade. A ferramenta já está disponível (mobilizabrasil.economia.gov.br) e permite reunir sugestões e organizar dados que servirão de subsídios para a elaboração de políticas públicas. Desde o dia 3 de maio, quando foi ao ar, o web aplicativo já recebeu mais de 10 mil participações.

Asimp/Sebrae