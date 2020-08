Governo inicia interiorização para alinhamento de ações sociais

Na semana passada as regionais de Umuarama, Guarapuava, e Irati reuniram-se com a equipe da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para fortalecer políticas públicas nas áreas sociais.

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho já iniciou o processo de interiorização para os 399 municípios do Paraná. Na semana passada as regionais de Umuarama, Guarapuava, e Irati reuniram-se com a equipe da Secretaria para fortalecer políticas públicas nas áreas sociais. Essas regionais atendem 61 municípios.

Os encontros reuniram servidores dos Escritórios Regionais, secretários municipais de Assistência Social, do Trabalho, Emprego e Renda, e teve como objetivo ampliar o diálogo referente as políticas públicas para garantia de direitos. “Vamos fortalecer o trabalho na ponta com os municípios, para fazer com que o nosso trabalho chegue a quem mais precisa, levando mais dignidade, inclusão e cidadania aos paranaenses”, disse o secretário Mauro Rockenbach.

De acordo com a diretora de Justiça, Trabalho e Cidadania, Lyana Bacil, que acompanhou a reunião em Irati, é de extrema importância unir esforços e desenvolver ações sociais junto aos escritórios regionais, pois eles atuam diretamente com a população. “Nossa missão é dar todo o suporte necessário para que os serviços essenciais cheguem às pessoas”.

A chefe do Escritório Regional de Irati, Marisa Massa Lucas, disse que um dos maiores e principais benefícios sociais neste momento de pandemia foi o Cartão Comida Boa que chegou praticamente em todos os municípios do Estado. "Este benefício trouxe maior condição às famílias garantindo alimento em suas casas".

Nesta semana a visita ocorre nas regionais de Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina, Paranaguá e Ponta Grossa, que atuam em 103 municípios do Paraná.