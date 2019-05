Governo lança canal Paraná Turismo e inspira outros estados

A ação do Paraná de transformar a TV Rádio e Televisão Educativa (RTVE) em um canal para difundir o turismo do Estado, a TV Paraná Turismo, repercutiu nacionalmente. Durante o Fórum Nacional de Emissoras Públicas de Rádio e TV, semana passada, em Brasília (DF), outras unidades da federação demonstraram interesse em conhecer detalhes da nova linha editorial para replicar, mesmo que parcialmente, a programação.

A TV Paraná Turismo foi lançada na segunda-feira (13), no Canal da Música, em Curitiba, sede da emissora, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. A estreia da grade será nesta terça-feira, às 20 horas, com o programa AgroTur, dedicado ao turismo rural.

“É o nosso compromisso com o setor do turismo, que o Paraná sempre trabalhou de forma muito tímida. O país todo terá a oportunidade de nos conhecer. O Paraná sai na frente de uma maneira inovadora”, afirmou o governador. “Não tenho dúvida de que será um sucesso. Se a ideia é boa, não tem problema copiarem. Só espero trazer mais turistas do que eles”, completou. Ratinho Junior destacou a Ilha do Mel, Baía de Paranaguá, Baía de Guaratuba, os alagados do Oeste, as cachoeiras gigantes de Prudentópolis, Porto Rico e as represas de Primeiro de Maio como pontos a explorar no turismo local, distantes dos grandes centros.

Interesse

Amazonas, Pará, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte foram alguns dos estados que buscaram mais informações sobre a estratégia paranaense. “Achei tudo bem interessante. Inicialmente o que houve foi uma troca de informações. No Amazonas o turismo é muito forte, e esse pode ser o caminho. Vamos preparar algumas coisas com esse objetivo”, destacou Oswaldo Lopes Filho, presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec).

Kiko Ferreira, presidente da Rede Minas, responsável pela TV pública regional, classifica a iniciativa paranaense como “ousada e inédita”. “Temos aqui uma programação plural, mas, sem dúvida, que também pensamos em ampliar o turismo em Minas Gerais. Dentro dessa lógica, a proposta do Paraná é bem ousada e inédita”.

O secretário da Comunicação e Cultura do Paraná, Hudson José, reforça que a mudança no perfil da emissora atende a diretriz do governador Ratinho Junior, que estabeleceu a promoção do turismo estadual como ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná.

Programação

Inicialmente, a Paraná Turismo estreia com sete horas semanais de programação local. Mas a ideia, explica Ruy Façanario, diretor-presidente da RTVE, é fechar 2019 com até quatro horas na grade diária. “Será uma TV pública, mas não política, acatando um pedido do governador. Carregaremos a bandeira do turismo para gerar renda e desenvolvimento nas cidades”, revelou ele.

Serão seis programas se revezando na grade: Turismo em Pauta; As Aventuras de Richard no Paraná, com o biólogo Richard Rasmussen, com passagens por SBT, Record e Band; Descubra Paraná; Bom de Pesca; AgroTur; e Identidade PR. “Queremos fazer também com que o paranaense conheça melhor o estado. O turismo é a prioridade do Paraná”, ressaltou Márcio Nunes, secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

Presenças

Participaram também da cerimônia de lançamento do canal Turismo Paraná o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl; o diretor-presidente da Agência Paraná Desenvolvimento, José Eduardo Bekin; a presidente do Instituto de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, e os deputados estaduais Galo e Alexandre Amaro; além de vereadores da capital.

AEN