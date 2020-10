Heróis De Farda! Deputado Cobra Repórter solicita voto de louvor para socorristas do Siate

“Uma atitude heróica digna de louvor! Mais uma vez, a polícia militar dando exemplos de bravura em Londrina! Por isso, estou solicitando voto de louvor aos socorristas do Siate, Cabo Macedo e Soldado Magno, que evitaram uma tragédia ontem (02), na BR-369”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O deputado apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando voto de louvor logo que ficou sabendo do caso: uma ambulância do Siate foi atingida por um caminhão enquanto prestava atendimento a uma vítima de um acidente na avenida Brasília (BR-369), em Londrina.

Segundo a polícia, uma mulher havia sofrido uma queda de moto e ficou ferida. O veículo era pilotado pelo marido, que não se feriu. O Siate foi chamado e uma longa fila de carros se formou, só que o motorista de um caminhão acabou perdendo o controle da direção.

“Foi quando esses heróis entraram em ação para evitar o pior: o cabo Macedo viu o caminhão e gritou para o soldado Magno, que estava dentro da ambulância prestando os primeiros-socorros à mulher e conseguiu proteger a vítima! A mulher sobreviveu aos dois acidentes! Ela foi encaminhada para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. O soldado Magno teve uma fratura no fêmur e o cabo Macedo não se feriu”, explicou Cobra Repórter.

O caminhão acabou batendo contra dois carros e atingiu a ambulância.

Meire Bicudo e Veruska Barison