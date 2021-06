Hub de inovação vai desenvolver startups da construção civil

Construhub conecta startups, empresas, academia e entidades do setor em Londrina e região

Um espaço para que startups da construção civil estabeleçam suas operações e que funcionará como uma vitrine de soluções inovadoras para empresas e investidores. Esta é a proposta do Construhub Startups, um projeto do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon PR Norte), em parceria com o Sebrae/PR, apoio do Centro Universitário Filadélfia (UniFil) e promoção da Governança da Inovação na Construção Civil Norte do Paraná (iCON).

O espaço físico do hub, dentro do Sinduscon PR Norte, ficou pronto em março de 2020, na mesma semana em que medidas de restrição foram impostas para conter a pandemia de coronavírus. Com a impossibilidade de realizar atividades presenciais, o projeto ganhou um ambiente virtual. As construtechs, independente da fase de maturação do negócio, podem se cadastrar de forma gratuita pelo link https://bit.ly/3iqyzPN e integrar o banco de dados do hub para se conectar com mentores e participar dos desafios lançados.

O presidente da iCON, Head de Inovação do Sinduscon PR Norte e responsável pelo projeto do Construhub, Murillo Braghin, diz que o espaço vai oferecer a oportunidade de as startups terem acesso aos canteiros de obras, laboratórios das universidades e, principalmente, ao capital humano, como professores e especialistas em diversas áreas, desde as engenharias, até gestão e robótica. “Outra vantagem de estarem no hub é que elas terão os seus negócios divulgados para a base de associados do sindicato e poderão se conectar com as empresas que já estão no mercado”, explica.

Segundo Braghin, o hub vai funcionar como uma espécie de marketplace de startups da construção civil e não será concorrente, mas complementar aos programas de aceleradoras e incubadoras da cidade e região. Será um ambiente de “construção de pontes” e promoção de oportunidades de negócios, em que empresas e investidores poderão acessar para buscar soluções inovadoras para suas necessidades.

“Estamos participando do programa Habitats de Inovação, que ajudará a consolidar toda a estrutura desse processo”, conta. O Programa Habitats PR de Inovação, do Sebrae/PR, ajuda a organizar os ecossistemas, envolvendo iniciativas que favorecem o intercâmbio de conhecimento e práticas produtivas entre empresas, universidades, instituições, incubadoras e governos. O trabalho tem foco na geração de negócios e a promoção do desenvolvimento regional, a partir dos ativos de inovação e setor produtivo.

O vice-presidente do Sinduscon PR Norte e responsável pela pauta da inovação na construção civil, Gerson Guariente, diz que o hub conta com um time de mentores que já assessora as startups cadastradas no ambiente virtual. A intenção é fazer crescer cada vez mais esse espaço e incentivar o desenvolvimento de soluções que possam ser aplicadas em escala nacional e internacional. Ele diz que a entidade tem o objetivo de olhar para o futuro e se preparar para ele. “Temos certeza de que a construção civil será mais digitalizada, é difícil convencer o cliente de que você vai entregar o memorial descritivo do apartamento em meio físico, por exemplo”, afirma.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Rubens Negrão, o Construhub será um meio para acelerar as iniciativas inovadoras para o setor e conectar todos os atores do ecossistema. “O nosso papel será levar soluções por meio de trilhas, projetos de inovação aberta, eventos de fomento a projetos inovadores”, antecipa. A previsão é que o espaço físico seja inaugurado oficialmente em outubro, durante o evento Construtech Week.

Asimp/Sebrae/PR