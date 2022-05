IAT abre processo seletivo para contratar 41 estudantes como bolsistas temporários

Eles atuarão em apoio a projetos desenvolvidos pelo Instituto Água e Terra. Vão propor soluções para a melhoria das atividades, ajudar a desenvolver aplicativos e sistemas, além de sugerir ações para aprimorar processos dos usuários externos. Inscrições vão até 31 de maio.

O Instituto Água e Terra (IAT) está com vagas abertas para estudantes das áreas de administração, ciências contábeis e economia. A contratação será por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). São 41 vagas, sendo 21 para Curitiba e uma disponível para cada um dos 20 escritórios regionais do órgão no Interior do Estado.

Os candidatos serão contratados como bolsistas para atuar em “Novas metodologias para aprimorar o desenvolvimento de projetos no contexto da gestão ambiental paranaense”, iniciativa que tem o objetivo de envolver o conhecimento de universitários para aperfeiçoar as atividades do órgão estadual.

“Os selecionados irão propor soluções para a melhoria das atividades, ajudar a desenvolver aplicativos e sistemas e até propor melhoria nos processos dos usuários externos, ou seja, quando eles solicitam licenciamentos ou necessitam enviar documentação ao IAT”, destaca a chefe do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do IAT, Jaqueline Dorneles.

O projeto desenvolve atividades nas áreas de gestão ambiental e saneamento; uso de novas tecnologias na gestão ambiental e territorial; inovação na gestão e nos procedimentos do IAT e modernização da gestão do patrimônio natural. O contrato tem duração de dois anos, com bolsa de R$ 745,00 para seis horas de trabalho por dia.

“Os bolsistas selecionados são fundamentais para contribuírem com as atividades de ordem prática e, em conjunto com os orientadores do projeto, irão desenvolver e implementar novas metodologias no sentido de agilizar processos e ações internas do IAT”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza. O IAT conta com 110 bolsistas em dois outros projetos, contratados desde 2019.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 31 de maio, através do e-mail selecao.bolsistas@iat.pr.gov.br. Para participar da seleção, os candidatos precisam preencher o requerimento de inscrição, disponível AQUI.

O e-mail deve ser identificado com o assunto “Inscrição – Edital Nº 01/2022 – Bolsistas Graduandos”. A relação dos candidatos aprovados será divulgada a partir de 27 de junho no site www.iat.pr.gov.br.

Também é preciso apresentar a certidão de matrícula ou equivalente da instituição de ensino em que está matriculado, o histórico escolar atualizado, carteira de identidade e CPF, Curriculum Lattes e documentação, declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não recebe bolsa financiada por programas oficiais, exceto quando se tratar de auxílio de assistência estudantil.

Estudantes inseridos na categoria de situação de vulnerabilidade socioeconômica devem apresentar a declaração e cópia do CadÚnico.

Veja o Edital.

Daniele Iachecen/Asimp