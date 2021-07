Iniciativas promovem direitos de crianças e adolescentes no Paraná

Titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente conheceu a Delegacia Amiga da Criança e o Disque Denúncia 181. Ele cumpre agenda no estado nesta semana

Delegacia Amiga da Criança e Disque 181 são iniciativas para a promoção de direitos de crianças e adolescentes no PR

Com o objetivo de discutir ações que promovam a garantia de direitos da infância, o titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNDCA/MMFDH), Maurício Cunha, cumpre agenda no estado do Paraná. O representante do Governo Federal conheceu iniciativas como a Delegacia Amiga da Infância, no município de Marmeleiro, e o Disque Denúncia 181.

A delegacia foi reformada recentemente e oferece atendimento humanizado à população. O local possui brinquedoteca e espaço climatizado, equipado com TV e videogame. “Viemos conhecer essa experiência, pois é um espaço humanizado de acolhimento do nosso público mais vulnerável, que são as crianças e adolescentes. Queremos também levar iniciativas como essa para todo o Brasil”, afirmou o secretário.

O representante do Governo Federal também visitou o Disque Denúncia 181, serviço estadual semelhante ao Disque 100, voltado para comunicar casos de violação de direitos. Até o fim da semana, o Cunha ainda se reunirá com os gestores dos Departamentos de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, de Assistência Social e da Secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná.

Violência

A violência contra crianças e adolescentes atingiu o número de 50.098 denúncias no primeiro semestre de 2021. Desse total, 40.822 (81%) ocorreram dentro da casa da vítima. Os dados são do Disque 100, um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONDH/MMFDH). No mesmo período em 2020, o número de denúncias chegou a 53.533.

