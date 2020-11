Inscrições para o casamento civil coletivo virtual podem ser feitas até 13 de novembro

No dia 4 de dezembro, às 18h, o Poder Judiciário do Estado do Paraná em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, a Prefeitura de Curitiba e dos demais municípios paranaenses, os Cartórios de Registro Civil e o Clube Atlético Paranaense realizarão mais uma edição do casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Este ano, por conta da pandemia, o evento será virtual transmitido ao vivo pelo YouTube do Sesc PR, diretamente do Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada), na capital paranaense.

Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de novembro, no Cartório de Registro Civil de sua circunscrição ou município.

Para a inscrição é necessária à apresentação original da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda de até um salário e meio por pessoa, além do comprovante de endereço.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria do Programa Justiça no Bairro, pelo telefone (41) 3200-2802 ou pelo e-mail: secretaria.justicanobairro@gmail.com.