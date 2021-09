Inspira MEI promove a inovação para microempreendedores   individuais no Paraná

Realizada pelo Sebrae/PR, jornada será gratuita e terá conteúdos customizados, práticos e relacionados a tendências de mercado

Com o objetivo de apresentar soluções e tendências do mercado para os negócios do microempreendedor individual, o Sebrae/PR promove o Inspira MEI de 13 a 17 de setembro. Gratuito e online, a iniciativa agrega conteúdos para inspirar e provocar novas ideias que possam ser implementadas nos negócios. Ainda serão disponibilizadas duas horas gratuitas de consultoria individual para quem confirmar presença. O evento é destinado aos MEI e conta com o apoio das salas do empreendedor.

Ao todo, serão 14 painéis distribuídos com temas como neuromarketing, marketing digital, storytelling e utilização da ferramenta Canva. São destaques da programação o painel com a mentora de carreiras e mestre em administração, Paula Boarin, com o painel “Desvendando o TikTok”, às 14h de segunda-feira (13), e a palestra “A ciência da felicidade”, realizada pelo idealizador do congresso internacional de felicidade, Gustavo Arns, às 19h de quinta-feira (16).

“Vamos levar conhecimento para os empreendedores e motivar a inspiração para o desenvolvimento dos negócios, mostrando a importância de dar o próximo passo e dos cuidados necessários para o momento híbrido que estamos vivendo”, explica o consultor do Sebrae/PR, Rodrigo Feyerabend.

Programação

As palestras serão realizadas, diariamente, em três horários definidos: manhã (das 10h às 11h), tarde (14h às 15h) e noite (19h às 20h). O primeiro dia traz na programação os painéis “O Futuro da beleza”, pela manhã, “Desvendando o TikTok”, à tarde e, “Como criar vídeos para vender melhor”, no período da noite.

No dia 14, “O Futuro dos alimentos” será o painel de abertura. À tarde, “Boas práticas na manipulação dos alimentos” e, a noite traz o tema “Canva na prática: Como produzir conteúdos que se destacam e geram mais resultados”.

Aproveitando o Dia do Cliente, o terceiro dia possui programação voltada ao segmento. Serão abordados os temas “O Futuro do Comércio”, “Criando estratégias para aumentar suas vendas nas datas comemorativas” e “Como está sua loja para atender no físico e no digital?”.

No dia 16, os conteúdos abordados serão “Como o neuromarketing pode ajudar a aumentar suas vendas”, “Storytelling: Saiba como encantar seus clientes com a sua história” e “A ciência da felicidade”. O último dia do evento será dedicado às dúvidas do MEI e ao processo de regularização das empresas junto à Receita Federal.

Asimp/Sebrae/PR