Instituto de Engenharia do Paraná comemora 93 anos com atuações destacadas

Hoje, 06 de fevereiro o Instituto de Engenharia do Paraná - IEP, comemora 93 anos de existência com um grande evento para seus associados e convidados. A celebração marca a inauguração do novo espaço no 15º andar da sede localizada na rua Emiliano Perneta, 174, bem no centro da capital paranaense.

Dentre as diversas atividades que o IEP realiza anualmente podemos destacar os seminários, debates com convidados e personalidades, encontros culturais, visitas técnicas e grandes eventos como a Semana de Engenharia do Paraná, encontro tradicional que acontece todos os anos no mês de dezembro, e a recém criada Semana Acadêmica de Engenharia, voltada para os estudantes de engenharia e que envolve as principais instituições de ensino das diversas engenharias.

A criação do IEP data de 06 de fevereiro de 1926 e, é resultado da dedicação de um grupo de corajosos engenheiros com visão de futuro e que perceberam que a defesa dos interesses da classe precisava de uma entidade, elevando a atividade da engenharia para um novo patamar. Durante esses 93 anos, o IEP foi peça fundamental para diversos debates e eventos de todas as áreas da engenharia, além de testemunhar eventos históricos.

Passaram por suas fileiras personalidades como o engenheiro João Moreira Garcez, primeiro presidente do IEP que, à época, era prefeito de Curitiba, cargo que ocupou por 10 anos tendo como marco a construção do edifício Garcez, o primeiro “arranha-céu” da cidade. Outro nome que mostra a importância do Instituto é, Enedina Alves Marques, formada em engenharia civil pela UFPR em 1945 e que se tornou a primeira mulher a se formar em engenharia no estado e a primeira engenheira negra do Brasil.