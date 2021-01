Investimentos de R$ 1,89 bilhão melhoram qualidade de vida em municípios

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas desenvolveu projetos de pavimentação e de construção de escolas

Os investimentos autorizados pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), nos primeiros dois anos do Governo Ratinho Júnior, comprovam que é possível promover o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trabalhar pela sustentabilidade dos municípios. Nos últimos 23 meses, foram direcionados R$ 1.898.601.387,09 para melhoria de qualidade de vida, com projetos de pavimentação e de atenção à saúde, de apoio à educação, investimentos sociais e de cuidados com o meio ambiente.

“Este Governo tem compromisso com as pessoas e busca tornar melhor a vida de quem está no município. Em quase dois anos, foram 3.255 ações que resultaram na pavimentação de vias, na construção ou reforma de escolas, creches e postos de saúde, na implantação de barracões industriais e de centros comerciais ou de ação social”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.

“Com o investimento adequado, as pessoas têm mais oportunidades e passam a conviver em ambientes com mais cultura, esporte, saúde e trabalho”, completou.

Urbanização

No item pavimentação, que engloba asfalto novo, pavimentação nova com bloquetes, pedras irregulares ou em concreto, obras de recape, projetos de urbanização e pavimentação de estradas vicinais, foi investido R$ 1,2 bilhão. O resultado foi a entrega para a população de 13.422.041,96 metros quadrados de vias pavimentadas.

“Esses projetos têm impacto muito grande na vida das pessoas. Com eles, é possível transportar produtos com mais facilidade, ter acesso mais rápido à escola ou ao posto de saúde, além de mais segurança para pedestres e motoristas em ruas bem iluminadas e bem projetadas.”, destacou Ortega.

De acordo com o secretário, quando é aprovada a construção ou a ampliação de um barracão industrial, o objetivo é atender as necessidades das pessoas com a criação de empregos e de oportunidades de renda.

O atendimento aos municípios resultou na construção de 50 novos barracões industriais e na reforma de outros três, na construção de Centro de Referência de Assistência Social (5), Unidade de Atenção Primária - Saúde da Família (2), Centro da Juventude (1), Ginásio de Esportes (4), reformas em Ginásios de Esportes (14), Creches (10), reforma de creche (1), Escolas Municipais (5), reformas de Escolas Municipais (23), Hospital (1), Posto de Saúde (3), reforma de Posto de Saúde (3), Quadras de Esportes (16), reforma de Quadras de Esportes (8), Complexo Esportivo (11).

Também foram erguidos Terminais de Transporte (4), reforma em Terminal de Transporte (13), Unidades Meu Campinho (145), reforma em Câmara Municipal (1), construção de Paço Municipal (10), reforma de Paço Municipal (4), Teatro Municipal (1), reforma de Teatro Municipal (3), além de 88 ações para a construção de outros edifícios públicos. O segmento edificações recebeu mais de R$ 289 milhões, viabilizando obras que, somadas, chegam a 360.591,54 metros quadrados de área construída.

Aquisições

As ações autorizadas pela Secretaria permitiram também aos municípios a aquisição de 24 terrenos, 838 veículos (automóveis, pick-ups, vans, ambulâncias e ônibus), 727 máquinas e equipamentos rodoviários e, ainda, 14 equipamentos agrícolas. O total investido em veículos e equipamentos chegou aos R$ 263,5 milhões.

No terceiro grupo de investimentos estão a construção de Aterros Sanitários (2), a elaboração de Planos Diretores (18) e de Planos de Mobilidade Urbana (2), a implantação de Parques (15) e de Praças (68), projetos de iluminação (34) e sistema de informática (1).

As ações foram viabilizadas com recursos do Tesouro do Estado, por Transferência Voluntária da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; via operações de crédito (pelo Sistema Financeiro aos Municípios - SFM), com contrapartidas municipais.

