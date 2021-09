Investimentos do Estado em 22 municípios da região Norte chegam a R$ 112,8 milhões

Volume de recursos e número de ações foram destacadas pelo secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas em reunião da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), em Londrina. A entidade reúne 22 prefeitos. Só em recursos a fundo perdido foram R$ 19,67 milhões em 61 ações diversas.

O Governo do Estado destinou aos 22 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) um total de R$ 112,84 milhões para 185 diferentes ações de melhoria urbana. Só em recursos a fundo perdido foram R$ 19,67 milhões para 61 projetos em 20 municípios. Já pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), 11 prefeituras foram atendidas em 32 ações, com investimentos de R$ 30 milhões.

Os números foram destacados pelo secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, na sexta-feira (10), em reunião com o presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva, e os prefeitos dos demais municípios associados. “Só de pavimentação foram 49 ações, que somam 90,25 quilômetros na região”, disse Ortega.

Houve, ainda, outros investimentos. São 16 unidades do espaço Meu Campinho, para esporte e lazer, com recursos de mais de R$ 4,2 milhões. Foram aplicados cerca de R$ 15,5 milhões em 31 edifícios, como escolas municipais, quadras de esportes, complexo esportivo, seis sedes de prefeituras, reformas em ginásios de esportes e creches.

Com apoio do Estado, os municípios adquiriram 104 veículos e equipamentos rodoviários e agrícolas, somando investimento em torno de R$ 27,7 milhões. Além disso, foram construídas cinco praças (R$ 2,6 milhões) e reforçada a iluminação pública (R$ 694 mil).

“A pandemia da Covid-19 nos afastou, mas a tecnologia que desenvolvemos permitiu que sempre ficássemos próximos. Facilitamos os serviços, a comunicação, o entendimento pelo Portal dos Municípios e por outras ferramentas que resultaram em economia de tempo e de recursos para todos”, disse Ortega.

O presidente da Amepar destacou os serviços prestados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de sua vinculada, o Paranacidade. “São nossos parceiros e sempre atendem as demandas da população”, declarou o prefeito.

Presenças

Também participaram da reunião o superintendente executivo do Paranacidade, Alvaro Cabrini, e o chefe de gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Fhelipe Cavalheiro.

AEN