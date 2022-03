Investimentos do Governo vão gerar ganhos ambientais nos municípios, afirmam prefeitos

Investimentos confirmados pelo governador Ratinho Junior contemplam limpeza pública, poços artesianos, saúde animal e parques urbanos. Os benefícios se estendem por 284 municípios.

Os recursos para investimentos em ações ambientais e desenvolvimento sustentável, anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior ontem (29), serão aplicados em diferentes projetos verdes e equipamentos que geram melhorias e resolvem problemas ambientais nos municípios. Eles são parte do compromisso de manter o Paraná como exemplo global de sustentabilidade.

Os cerca de 200 prefeitos que participaram do anúncio ressaltaram o ganho ambiental para a população. As prefeituras foram contempladas no Paraná Mais Cidades com equipamentos para limpeza urbana, podas de árvores, poços artesianos, recursos para castração de animais, o que impacta diretamente na saúde da população. Essas ações muitas vezes passam despercebidas, mas são fundamentais para manutenção das ações municipais no atendimento dos cidadãos e na qualidade do solo e do acesso à água.

Ângulo, no Noroeste, próximo a Maringá, vai receber um triturador de galhos e um caminhão poliguindaste, num investimento total de R$ 450 mil. O prefeito Rogério Bernardo conta que o município não tinha esse tipo de equipamento e isso criava problemas.

“As podas geram um grande volume de galhos no nosso aterro. Com esse triturador, vamos diminuir isso e aproveitar o resíduo na horta comunitária”, relatou. A cidade também vai ficar mais limpa. “O caminhão poliguindaste com as caçambas vai agilizar muito a retirada dos resíduos sólidos urbanos”.

No Litoral, o município de Antonina também recebeu um caminhão poliguindaste que vai ajudar na manutenção da limpeza e na destinação de resíduos. “É o primeiro poliguindaste público de Antonina. Será muito bem usado para retirar aqueles resíduos não orgânicos, geralmente entulhos e restos de obras e construção”, explicou o prefeito José Paulo Vieira Azim.

Goioxim, no Centro-Sul do Paraná, a 70 quilômetros de Guarapuava, recebeu um investimento de R$ 635 mil em equipamentos e recursos para castração de animais. “Vamos ganhar, também, um caminhão compactador de lixo, 850 manilhas e dois poços artesianos”, disse a prefeita Mari Teresinha da Silva. “Isso vai melhorar a coleta de lixo e a organização da cidade, o que reflete em qualidade de vida sustentável”.

O município também vai receber dois dos 20 poços artesianos anunciados pelo governador durante a solenidade. O investimento global nesse projeto de água é de R$ 4,35 milhões. Segundo a prefeita, a medida é importante diante da crise hídrica. Os dois poços vão atender as comunidades do Alto Alegre e Santa Luzia.

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, destacou que os convênios para repasse de recursos, oriundos de emendas parlamentares, vêm ao encontro do modelo adotado pelo Governo do Estado desde o início da gestão. “Estamos entregando obras e ações porque criamos um conceito: crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, renda e melhoria na vida das pessoas andam juntos com cuidar do meio ambiente, recuperar o meio ambiente”, frisou.

Outras cidades

Outros municípios serão beneficiados com recursos para investimentos variados, como Abatiá, com R$ 50 mil para o programa de castração de cães e gatos, e um caminhão compactador no valor de R$ 350 mil, e Ivatuba, que recebeu investimento de R$ 170 mil para construção de barracão e R$ 260 mil para um caminhão-pipa.

Os benefícios se estendem por 284 municípios. Cidades médias e grandes também foram contempladas. Francisco Beltrão recebeu mais de R$ 1 milhão em caminhões e poços; Paranaguá, R$ 500 mil para castração e um caminhão limpa-fossa; Ponta Grossa, R$ 250 mil para castração; Curitiba, R$ 100 mil para castração; e Arapongas, com mais de R$ 3 milhões, sendo R$ 2,3 milhões para um parque urbano.

