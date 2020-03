João Debiasi é o novo secretário da Comunicação e da Cultura do Paraná

Integrante da equipe de gestão do Governo do Paraná desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes. Entre as experiências profissionais, foi secretário da Comunicação do Governo do Santa Catarina.

João Evaristo Debiasi assumiu nesta sexta-feira (06) a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura (SECC), após a assinatura do decreto de nomeação pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Integrante da equipe de governo desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes.

“Este governo tem como marcas a inovação, a eficiência na gestão e a modernização da estrutura pública para que o Estado ofereça serviços de qualidade aos paranaenses. A missão é comunicar estes avanços para que as pessoas tenham acesso e possam se beneficiar de forma integral de obras e programas que estão sendo realizados”, afirma Debiasi.

Com mais de duas décadas de experiência na área de comunicação, Debiasi assume as funções que eram do jornalista Hudson José. “Um privilégio e uma honra fazer parte da equipe de gestão do governador Ratinho Junior. É um time que atua em conjunto para melhorar o Paraná de hoje e de amanhã”, destaca o novo secretário.

Destaque

O governador destacou o bom trabalho realizado por Hudson José, que foi convidado por Ratinho Junior a assumir uma nova tarefa na estrutura de governo, agora na equipe de direção da Sanepar. Segundo ele, a Comunicação Social do Estado teve resultados muito positivos no primeiro ano de governo, assim com a área de Cultura.

Ratinho Junior ressalta que Hudson José deve demonstrar a mesma capacidade de realização na nova função e que a área de comunicação ficará sob a responsabilidade de um profissional também com muita experiência na área.

Perfil

Bacharel em Administração de Empresas, Debiasi dedicou-se à comunicação e aprofundou conhecimentos em planejamento estratégico, marketing político e mídias digitais. Atuou em campanhas eleitorais em todos os níveis, de vereador a presidente da República.

João Debiasi é pós-graduado em Ciência Política e Política Aplicada, pela Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP/Espanha), e em Gestão de Comunicação e Jornalismo Político, pela Universidade Complutense de Madrid.

Em 2009, com o fortalecimento das mídias digitais, concluiu o Master em Jornalismo Digital e Comunicação Multimídia pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS-SP), em convênio com a Universidade de Navarra (Espanha).

Em Brasília, assessorou lideranças políticas e, no período de 2011 a 2014, trabalhou em diversas funções na Secretaria de Comunicação do Governo de Santa Catarina. Foi o primeiro diretor de Novas Mídias & Inovação e coordenou a transformação de toda área de internet do Estado, com a reformulação e convergências dos sites e definição de política de ocupação dos espaços digitais nas redes sociais.

Como diretor de Divulgação, organizou as campanhas institucionais de Santa Catarina, articulando a comunicação de todas as secretarias estaduais, empresas e autarquias com quase duas dezenas de agências de publicidade.

Entre 2015 e 2018 foi secretário de Comunicação do governo catarinense. Em 2019, assumiu a diretoria-geral da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná. “Foi uma experiência muito rica, de muito aprendizado. Um trabalho que permitiu conhecer todas as estruturas do Estado”, ressalta Debiasi.