Jovens premiados em competição mundial de tecnologia são homenageados

Sete jovens paranaenses criaram um aplicativo que permite que consumidores com queixas contra operadoras telefônicas tenham acesso ao Judiciário e possam reivindicar os seus direitos de maneira simples e barata. O Projeto Rui, como foi batizada a plataforma digital, ficou em segundo lugar no Global Legal Hackathon/2019, maior competição do mundo de tecnologia aplicada ao Direito.

Na quarta-feira (22), o governador Carlos Massa Ratinho Junior homenageou os jovens profissionais com a entrega da Menção Honrosa, concedida pela Assembleia Legislativa. A homenagem foi uma iniciativa do líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri.

Formada por dois advogados, um engenheiro eletrônico, dois programadores, um profissional de marketing e um empresário, a equipe paranaense concorreu com mais de 700 times e seis mil participantes, de 24 países. Eles venceram a primeira etapa, realizada na OAB-PR; a etapa Brasil-América Latina (on line) e ficaram em segundo lugar na final, disputada no último dia 4 de maio, em Nova Iorque.

O governador Ratinho Junior destacou a iniciativa dos jovens de buscar uma solução que ajuda as pessoas. “Só o fato de participarem deste desafio já é uma vitória. Chegar em um dos primeiros lugares com um projeto que abre o acesso à justiça é um resultado dos mais positivos para o Paraná e o Brasil. Reconhecemos e homenageamos o talento destes jovens”, afirmou Ratinho Junior.

Ele enfatizou a importância de se trabalhar com inovação e tecnologia, incentivar projetos desta natureza “O mundo vem mudando rapidamente e o Paraná quer estar alinhado para oferecer soluções aos cidadãos, serviços públicos mais ágeis e mais eficientes”, disse ele. “Essa equipe de jovens faz parte da safra nova, que ajuda a pensar, que compete com o mundo, que extrapola as fronteiras”, afirmou.

O deputado Hussein Bakri também destacou que o trabalho dos jovens paranaenses vem ao encontro da política do Governo do Estado de buscar a inovação e valorizar talentos. “O desempenho desta equipe é motivo de orgulho para os paranaenses. Essa homenagem é um merecido reconhecimento”, afirmou Bakri.

Equipe

Formam a equipe e foram homenageados Yan Cesar de Melo e Pedro Andrade Guimarães Filho (advogados), Felipe Augusto Kohut (engenheiro eletrônico), Tarcísio Zotelli Ferraz e Guilherme Ferraz (programadores), Miguel Ângelo Muller dos Santos (profissional de marketing) e Pedro Henrique Valente Muniz (empresário e gestor do projeto)

A equipe multidisciplinar foi formada para o desenvolvimento do Projeto Rui. A ideia é que plataforma ofereça solução a questões que normalmente não são levadas a advogados. “A ferramenta facilita o acesso à justiça para o usuário leigo”, explicou Yan Cesar de Melo. Ao entrar na plataforma, o usuário preenche dados pessoais e responde a perguntas – que já têm opções prontas de respostas. A partir disso, é gerada uma petição personalizada sobre o problema enfrentado pelo consumidor. “O aplicativo é o jeito mais fácil de ajudar as pessoas”, disse Felipe Kohut.

Auditoria

Os jovens explicaram que a plataforma ainda faz uma auditoria de contas telefônicas. O usuário coloca uma foto da conta, que pode ser tirada do celular. Então, a plataforma compara as cobranças realizadas com os serviços contratados pelo consumidor e busca por cobranças indevidas ou faturamentos incorretos.

Quando tiver a reclamação em mãos, montada com o auxílio do Rui, o consumidor escolhe entre dar entrada em sites que oferecem Resolução de Conflitos Online (ODRs) ou então entrar na Justiça. Se a última opção for a escolhida, ajuíza-se uma ação no Juizado Especial. Seguindo as orientações elaboradas pelo Rui, o usuário consegue levar o processo judicial adiante sozinho.

A plataforma possui um painel de monitoramento que direciona o consumidor durante a trajetória no Judiciário. O Rui dispõe de agenda de compromissos e do histórico do processo, ajudando na capacitação do usuário a enfrentar a ação.

O projeto orienta o usuário passo a passo em qualquer que seja a decisão dele e ainda disponibiliza vídeos com dicas sobre como ele deve se preparar para uma audiência, por exemplo. O nome do projeto homenageia Rui Barbosa, considerado o maior jurista da história nacional.

Após o desempenho na competição, o projeto está neste momento recebendo mais novidades tecnológicas e deverá ser relançado ao público em cerca de três meses.

