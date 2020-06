Junho Violeta vai para sanção do governador Ratinho Junior

O projeto de lei 540/19 para incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado o “JUNHO VIOLETA”, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa, foi aprovado com 51 votos em segunda discussão, ontem (17), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Com a dispensa de votação da redação aprovada, o texto segue agora para sanção do governador Ratinho Junior.

“Os idosos são vulneráveis, precisam da nossa ajuda! E o Junho Violeta tem como objetivo principal desenvolver ações de mobilização, sensibilização, instrução, prevenção e conscientização da população contra todos os tipos de violência às pessoas idosas”, afirmou o autor do projeto, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão que Defende os Diretos da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), na Alep.

O “Junho Violeta” tem como símbolo um laço de cor violeta sendo, anualmente, incentivada a iluminação ou decoração voluntária da parte externa de prédios públicos ou privados, com luzes ou faixas na cor violeta.

O deputado alerta que, caso alguém note algo suspeito na vizinhança, Disque 181. No site da criai (www.criaiparana.org), também é possível fazer uma denúncia clicando no “botão” que fica logo na página principal! “A denúncia é de fundamental importância para combater este tipo de crime”, destacou o presidente da Criai.

Segundo dados da secretaria estadual de Segurança Pública, o Paraná recebeu 628 denúncias de violência contra a pessoa idosa nos cinco primeiros meses deste ano via Disque Denúncia 181, um aumento de 33,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 470.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp