Kits de merenda escolar serão entregues nesta sexta-feira

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou que as mais de duas mil escolas do Paraná vão receber nesta sexta-feira, 28, os kits de merenda escolar destinados a 231 mil alunos beneficiários do Bolsa Família. Mais de 28 milhões de quilos de alimentos já foram distribuídos às famílias dos estudantes da rede estadual de ensino desde março deste ano, quando as primeiras medidas de combate ao coronavírus foram anunciadas.

“São 231 mil alunos de 2.143 escolas estaduais que vão receber alimentos da agricultura familiar. Além de garantir alimentação de qualidade, o programa também incentiva a produção rural e a economia, com investimento no agronegócio paranaense”, diz o deputado.

Alimentos

Os kits de merenda são enviados para cada escola e vai corresponder ao número de alunos matriculados. Entre os alimentos distribuídos estão verduras, legumes e ovos provenientes da agricultura familiar. Mas alimentos secos também integram o kit, porém, em menor quantidade. O diretor de cada escola tem autonomia para preparar os kits e distribuí-los conforme a demanda da comunidade, assim que os alimentos chegam às unidades.

“A distribuição é quinzenal e atende a todas as escolas estaduais. Os kits são destinados às famílias em situação de maior vulnerabilidade neste momento de pandemia e são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos alunos da rede, quando em aulas presenciais”, explica Romanelli.

Romanelli reforça que, ao retirar os kits de alimentos, os beneficiários devem manter os cuidados e evitar aglomerações. “É importante adotar todas as medidas necessárias, para que um benefício não traga transtornos, com a contaminação em massa. Por isso, deve ser manter o distanciamento social e usar a máscara de proteção e álcool gel para se proteger”, aconselha.