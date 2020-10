Líder do Governo destaca parceria do Executivo e Itaipu para investimentos na segurança pública

Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri (PSD) destacou, na sessão plenária da terça-feira (6), a grande sintonia entre o Governo do Paraná e Itaipu Binacional. Nesta semana foi anunciada mais uma parceria, agora na segurança pública. A usina irá investir R$ 27 milhões na reforma de 19 delegacias da região Oeste do Estado e na construção da 3ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar, em Foz do Iguaçu, e da sede da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em Guaíra.

“Temos de tirar o chapéu para Itaipu, que está dando contribuições inegáveis para o Paraná. O volume de investimentos que o Governo Federal tem destinado ao nosso Estado é impressionante, demonstrando o respeito e a afinidade que o presidente Jair Bolsonaro tem com o governador Ratinho Junior. Somente por parte de Itaipu, chegam a R$ 1 bilhão os recursos aplicados na duplicação da Rodovia das Cataratas, na ampliação da pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu e na construção da segunda ponte até o Paraguai”, ressaltou o deputado Hussein Bakri.

Do pacote de investimentos, o maior é a construção da sede da 2ª Companhia do BPFron, em Guaíra, avaliada em R$ 22 milhões. A nova unidade vai reforçar todas as ações desenvolvidas na fronteira do Estado, que é uma rota do tráfico de drogas e de armas ilegais.

Itaipu ainda investirá R$ 2,3 milhões em obras de melhoria na infraestrutura de 19 delegacias da região Oeste, que variam de R$ 80,6 mil a R$ 202,8 mil. As forças policiais fizeram um levantamento das necessidades de cada local e as reformas serão executadas de acordo com o que for preciso nas unidades.

Serão contempladas as delegacias de Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, Ubiratã, Terra Roxa, Vera Cruz do Oeste, Missal, Nova Aurora, Matelândia, Palotina, Guaraniaçu, Guaíra, Formosa do Oeste, Corbélia, Céu Azul, Catanduvas, Altônia, Assis Chateaubriand, Toledo e Cantagalo.

ALEP