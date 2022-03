Ligga é o novo nome da Copel Telecom

O anúncio oficial foi feito pelo empresário Nelson Tanure, principal investidor do Fundo Bordeaux, controlador da Ligga, e pelo diretor-presidente, Wendell Oliveira, durante o evento Smart City Expo Curitiba, no Parque Barigui. 85% dos votantes optaram pela marca Ligga. Em segundo lugar, com 15%, ficou o nome Flui.

"Agora, como parte do cumprimento do acordo, passaremos a chamar a Copel Telecom por um novo nome, mantendo, no entanto, todos os planos, de torná-la uma das maiores fornecedoras de tecnologia do do país. Nossa vitória no leilão do 5G foi um importante passo, que nos permitirá avançar rumo a esse objetivo, abrindo uma ampla estrada para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o agrobusiness, medicina, educação e preservação ambiental, entre muitas outras áreas. Estamos só começando, mas sabemos que o futuro vai chegar antes pra gente", afirmou Nelson Tanure.

A escolha de um novo nome faz parte das cláusulas contratuais que envolveram a aquisição da Copel Telecom pelo Fundo Bordeaux, em novembro de 2020, em leilão na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. O nome Ligga será utilizado somente em substituição à Copel Telecom. A marca Sercomtel não será alterada neste momento. A escolha foi feita pelos próprios paranaenses, que participaram de votação popular.

“A Ligga será mais do que uma empresa de telecom. Queremos ser uma empresa de tecnologia”, explica Wendell Oliveira, diretor presidente do grupo Ligga.

Como agradecimento pela participação dos paranaenses na escolha do nome, a companhia sorteou 3 pacotes de internet vitalícia. “É o nosso muito obrigado para quem nos ajuda a fazer da Ligga maior e melhor”, comenta Oliveira.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca; o empresário Nelson Tanure, que controla o Fundo Bordeaux, dono da Copel Telecom (agora Ligga); Wendell Alexandre Paes de Andrade, diretor-presidente da nova Ligga Telecom; e Beto Marcelino, sócio-fundador e diretor de novos negócios da iCities, participaram da cerimônia.

A escolha do novo nome era parte das cláusulas contratuais para a aquisição da Copel Telecom pelo Fundo Bordeaux em novembro de 2020. A razão é que a marca continuava associada à distribuidora de energia elétrica paranaense Copel, que não mais é controladora da empresa.

O grupo Ligga

A Ligga, assim como Sercomtel e Horizons, é controlada pelo Fundo Bordeaux, que tem como principal investidor Nelson Tanure. A companhia atua em todas as regiões, oferecendo serviços de internet e telecom, a cerca de 46% da população brasileira.

Com a aquisição da Nova Fibra, no fim de 2021 - operação ainda sob analise do Cade - o grupo baterá a histórica marca de 356,5 mil clientes (crescimento de 30%, sobre o ano anterior).

Com todas essas aquisições, a nova companhia alcança a marca de R$ 6 bilhões de valor de mercado.

Em 2021, o grupo Ligga (ex-Copel Telecom) foi um dos vencedores do leilão da tecnologia 5G, realizado pela Anatel. Foram arrematadas licenças para oferecer serviços de telefonia nas regiões sul, sudeste e norte. Com isso, a empresa passou a ser uma das maiores operadoras de telecom do país.

O plano de investimentos do grupo para os próximos anos é da ordem de R$ 2 bilhões. Desses, R$ 600 milhões serão para a ampliação da infraestrutura no Paraná.

Benê Bianchi/Asimp