Maior crescimento industrial do Brasil: Paraná cresce 7,7% em setembro

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa, comemorou a notícia que recebeu através do Governo do Estado: a produção industrial do Paraná cresceu 7,7% entre agosto e setembro deste ano. É o maior resultado entre os 15 locais analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no país. O desempenho é cinco pontos percentuais maior do que a média dos outros estados!

“Esse desempenho mostra a força do trabalho do paranaense e também é resultado da excelente administração do nosso governador Ratinho Junior, que tem planejado meios para facilitar a retomada dos negócios e dos empregos depois dos impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Cito aqui um exemplo recente quando estive com o governador Ratinho Junior, em Londrina, assinando a liberação de R$ 23.942.092,99 para a construção do loteamento e da infraestrutura de instalação da Cidade Industrial. O empreendimento gerará, pelo menos, 12 mil novos empregos no futuro”, lembrou o vice-líder do Governo.

Segundo dados divulgados na terça-feira (10), no comparativo de desempenho com o mês imediatamente anterior, é a quinta evolução consecutiva da indústria do Estado. A pesquisa do instituto aponta crescimento de 20,7% em maio; 4,9% em junho; 2,8% em julho; 4,2% em agosto; e 7,7% em setembro. O Estado já alcançou o patamar pré-pandemia, ficando 0,5% acima do nível de fevereiro.

Entre setembro de 2019 e o mesmo mês de 2020 houve crescimento de 3,2% na produção industrial paranaense. O acumulado deste ano (janeiro a setembro) e o balanço dos últimos 12 meses ainda são negativos (-7,2% e -4,8%, respectivamente). Ainda assim, são os índices menos impactados pela crise da Covid-19 entre os estados do Sul.

“A indústria paranaense é muito forte e um dos motores da retomada por conta de sua diversidade e presença tanto na capital como no Interior”, afirmou o governador Ratinho Junior. “A produção começa a reviver os patamares alcançados no período de normalidade. É uma amostra do trabalho de todos os paranaenses”.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp