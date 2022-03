Maior investimento da história da Saúde

Deputado Cobra Repórter participa da liberação de R$ 250 milhões do Governo do Estado para a saúde pública

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), participou, na quarta-feira (09), da solenidade em que o governador Ratinho Junior repassou R$ 250.790.490,94 para a saúde pública dos 399 municípios do Paraná. O evento foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

“É o maior investimento unificado da história na área da Saúde. Os recursos serão destinados para diversas áreas, como Atenção Básica, Urgência e Emergência e atendimento ambulatorial especializado. Faz parte da política de Governo em promover a regionalização no atendimento melhorando assim a vida de quem usa diariamente os serviços da saúde pública”, disse o deputado Cobra Repórter.

De acordo com o Governo do Estado, o montante contempla a compra de veículos voltados ao transporte de pacientes; ambulâncias; obras de reforma; construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais; além de incremento temporário no teto MAC, um recurso de custeio para os Fundos Municipais de Saúde, destinado a despesas com procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

"Queremos deixar um legado para o Estado. E nada melhor do que usar os recursos públicos para investir na proteção dos paranaenses", afirmou o governador Ratinho Junior.

Os investimentos contam com indicações de emendas parlamentares e são oriundos do Tesouro do Estado. Os recursos estão distribuídos em todas as 22 Regionais de Saúde e vão atender as solicitações das prefeituras e o planejamento da Pasta.

Segue a relação das cidades que receberão ambulâncias intermediadas pelo deputado Cobra Repórter: Califórnia, Cambé, Centenário do Sul, Grandes Rios, Ivaiporã, Jacarezinho, Bandeirantes, Itambaracá, Andirá, Ariranha do Ivaí, Arapongas, Ibiporã, Assaí, Nova Santa Bárbara, Santa Fé, Rolândia, Ribeirão do Pinhal, Bom Sucesso, Siqueira Campos e Tomazina.

Receberão vans para o transporte de pacientes também por indicação do deputado: Bela Vista do Paraíso, Nossa Senhora das Graças e Alvorada do Sul. Recursos para reformas em unidades básicas de saúde intermediados pelo deputado Cobra Repórter: Ibiporã, Bandeirantes, Uraí e Rolândia.

O deputado também destinou equipamentos para atenção primária para a cidade de Rolândia e Jacarezinho recebe aparelho de ultrassom.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp