MDR autoriza início de obras e liberação de recursos, somando R$ 62,1 milhões em investimentos para o saneamento no Paraná

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai investir R$ 62,1 milhões para dar continuidade e iniciar obras de saneamento básico no Paraná. O anúncio foi feito no Palácio do Iguaçu, em Curitiba (BA), ontem (10), pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os recursos serão destinados a obras de controle de cheias, de amortecimento nas bacias, de saneamento integrado, de drenagem urbana e para a elaboração de estudos e projetos.

O MDR autorizou o início das obras da segunda e terceira etapas do controle das cheias do Rio Palmital, que estão orçadas em R$ 31,8 milhões e vão beneficiar as cidades de Pinhais, Colombo, Curitiba, São Jose dos Pinhais e Piraquara. No ato, o ministério já realizou o empenho de parte dos recursos: R$ 20,8 milhões.

Além disso, outros R$ 4,7 milhões foram disponibilizados para intervenções nas calhas e bacias dos rios Belém, Pinheirinhos, Água Verde, Pilarzinho e Juvevê, em Curitiba. Outros R$ 12 mil foram repassados para a Prefeitura da Capital realizar a elaboração de estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais.

O MDR também está fazendo o repasse de R$ 11 milhões para quatro ações de saneamento básico que estão em execução. A maior parte, R$ 6,5 milhões, será para o município de Curitiba, para intervenções de saneamento integrado na Bacia do Rio Formosa. Além disso, R$ 116,8 mil serão utilizados para a elaboração de estudos e projetos. Já a Bacia do Ribeirão dos Padilha, também na Capital, está recebendo R$ 2,3 milhões. Por fim, para Campo Largo (PR), estão sendo destinados R$ 2 milhões para obras de drenagem urbana.

Na oportunidade, além de anunciar o início das obras na Bacia do Rio Palmital orçada em R$ 31,8 milhões, o ministro Rogério Marinho também autoriza obras em Curitiba na modalidade de manejo de águas pluviais. A primeira é para drenagem urbana sustentável, no valor de R$ 12,9 milhões, na Bacia de Detenção do Rio Mossunguê, incluindo obras e desapropriações. Já para a execução de intervenções no Rio Bacacheri, o valor anunciado será de R$ 1,6 milhão.

Articulação das ações de Defesa Civil

Pela manhã, Marinho esteve reunido com o governador Ratinho Júnior e os coordenadores estaduais de Defesa Civil da Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) para tratar de gestão de riscos e desastres. O MDR busca articular as ações emergenciais para enfrentar os efeitos da seca que atinge os três estados.

A proposta do encontro é manter as defesas civis mobilizadas para a construção das propostas, que permitam o governo federal agir rapidamente. Com a apresentação de planos de trabalho dos estados, a Pasta pode encaminhar a liberação de recursos com agilidade. A expectativa do MDR é autorizar o apoio federal aos estados ainda em 2020.

Ascom/Ministério do Desenvolvimento Regional