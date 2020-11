Mercado da música será tema de evento do Sebrae/PR para empreendedores

Empresários, músicos, gestores e especialistas em economia criativa e em inovação ajudarão a pensar caminhos para a retomada

O Sebrae/PR realiza na próxima segunda-feira (09) um evento virtual para quem canta, compõe, toca, compra, vende, aluga, produz e outros empreendedores que vivem da música. Trata-se do “Music XP – Inovação e Negócios”, que abordará tendências e oportunidades do mercado musical em meio à pandemia. A participação é gratuita, mas é preciso realizar a inscrição pelo link bit.ly/34Ui5s1.

Com a disseminação do novo coronavírus e o cancelamento e adiamento de shows, o mercado da música no Brasil amargou um prejuízo de R$ 483 milhões, de acordo com a pesquisa Data SIM, do núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música (SIM São Paulo). Para a retomada, manutenção e até o crescimento dos negócios, um caminho é olhar para novas formas de se consumir música, cultura e entretenimento.

“O setor foi bastante afetado, e os empreendedores de pequenos negócios sofreram mais. Mas existem novas formas de consumo para observar. Um dos pontos é que os consumidores em geral têm buscado cuidar mais de si, de seus lares, o que atinge uma cadeia de segmentos”, diz a consultora do Sebrae/PR, Patricia Santini.

O evento vai reunir empresários, músicos, gestores e especialistas em economia criativa e em inovação. Eles vão explorar assuntos como o cenário musical em emissoras de rádios, transformações do setor, oportunidades em nichos, monetização para além de shows, inovação no modelo de negócios, tendências em contratação de artistas, gestão e captação de recursos, além da trajetória da banda paranaense Senhor Bonifácio.

“Daremos suporte para os empreendedores criarem caminhos, cada um no seu ramo de atuação. O formato do evento provocará reflexões, com o objetivo maior de manter o mercado vivo e reinventado, com empresas sustentáveis e competitivas”, pontua Patricia.

O Music XP acontecerá das 13h às 21h, será interativo e contará com apresentações ao vivo da banda Banda RocKings e DJ Josley. As vagas são limitadas. A atividade integra a Semana Global do Empreendedorismo, movimento que conecta, capacita e inspira as pessoas a empreender, com ações que vão se estender durante o mês de novembro.