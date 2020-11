MPT-PR abre inscrições para estágio em Direito, Administração e Jornalismo

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT/Paraná) abriu, ontem, 11, o processo seletivo de estágio. As inscrições podem ser feitas no site até 18 de novembro. Em razão da pandemia da Covid-19, a prova deste ano será realizada de forma online, pela plataforma Moodle.

O processo seletivo destina-se à seleção/convocação e formação de cadastro reserva de estagiários(as) de nível superior entre estudantes que estejam cursando Bacharelado em Direito, Bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo e Bacharelado em Administração, visando o preenchimento das vagas disponíveis e que surgirem no decorrer da vigência desse processo seletivo, da seguinte forma:

LOCAL ÁREA VAGAS Curitiba Jornalismo 1 + CR Curitiba Administração CR Curitiba Direito 10 + CR Campo Mourão Direito 1 + CR Cascavel Direito 2 + CR Foz do Iguaçu Direito CR Guarapuava Direito CR Londrina Direito 1 + CR Maringá Direito 1 + CR Pato Branco Direito 2 + CR Ponta Grossa Direito CR Umuarama Direito 1 + CR

*CR = Cadastro Reserva

Podem participar do processo seletivo estudantes que estejam regularmente matriculados(as) em instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC e conveniadas com o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região.

A inscrição no processo seletivo é gratuita. Interessados(as) deverão acessar o site da PRT 9ª Região - www.prt9.mpt.mp.br (Informe-se > Concursos e Seleções > Estagiários > Processo Seletivo 001/2020) e realizar a pré-inscrição, preenchendo a Ficha de Inscrição Online.

Para a confirmação das inscrições, deverá anexar, de forma digitalizada, no momento da pré-inscrição os documentos solicitados. É responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as publicações referente a este processo seletivo no endereço eletrônico www.prt9.mpt.mp.br (Informe-se/Concursos e Seleções/Estagiários).

O edital prevê 10% das vagas para as pessoas com deficiência, 10% às pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais e 30% para candidatos negros, assim considerados aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição.

Demais informações podem ser consultadas no edital da prova, que deve ser lido atentamente.

Clique aqui para fazer a inscrição.

Confira o edital completo aqui.

Ascom/ MPT/PR