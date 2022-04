MPT-PR abre vagas de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) informa que está aberto, de 25 a 29 de abril, o prazo de inscrições para o processo seletivo visando à contratação de estagiários(as), nas áreas de Direito, Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Medicina e Engenharia. O certame destina-se à seleção/convocação e formação de cadastro reserva de estagiários(as) de nível superior entre estudantes que estejam cursando Bacharelado em Direito, Bacharelado em Comunicação Social, Bacharelado em Administração, Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho, Programa de Residência Médica ou Especialização em Medicina do Trabalho, e Especialização em Direito do Trabalho, Direito Constitucional e/ou Direito Processual Civil ou Trabalhista.

A inscrição no processo seletivo é gratuita. Estudantes com interesse em participar deverão encaminhar email para prt09.estagio@mpt.mp.br, como o assunto INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO e anexar os documentos listados no Edital nº 001.2022, incluindo a Ficha de Inscrição, que deverá ser preenchida em editor de texto (Microsoft Word ou similar).

Provas

As provas serão realizadas por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams na data provável de 18/05/2022. Todas as orientações e link de acesso serão encaminhados por correio eletrônico, para o e-mail informado pelo(a) candidato(a) na inscrição, com as especificações dos horários pré-definidos, em até um dia antes da prova. O processo seletivo consistirá na aplicação de uma prova discursiva composta de duas questões subjetivas, elaboradas em consonância com os conteúdos programáticos constantes no ANEXO IV do Edital n° 001/2022. A duração será de 1h30.

O resultado preliminar da prova discursiva, bem como todos os outros resultados e informações sobre o certame, será divulgado no endereço eletrônico da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região www.prt9.mpt.mp.br (Informe-se/Concursos e Seleções/Estagiários/Processo Seletivo 001/2022).

Veja, abaixo, o quadro com destinação das vagas:

Localidade Área Vagas Curitiba Comunicação Social 1 + CR Curitiba Direito 17 + CR Curitiba Pós-graduação em Direito 1 + CR Curitiba Administração 2 + CR Curitiba Contabilidade 1 + CR Curitiba Medicina 1 + CR Cascavel Direito 2 + CR Cascavel Engenharia 1 + CR Foz do Iguaçu Direito 1 + CR Foz do Iguaçu Engenharia 1 + CR Guarapuava Direito 2 + CR Guarapuava Engenharia 1 + CR Londrina Direito 1 + CR Maringá Direito 3 + CR Pato Branco Direito CR Ponta Grossa Direito CR Ponta Grossa Engenharia 1 + CR Umuarama Direito 1 + CR CR = Cadastro Reserva

Requisitos

Poderão participar do processo seletivo e integrar o programa de estágio somente estudantes que estejam regularmente matriculados(as) em instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC e conveniadas com o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região, relacionados no Anexo I do Edital.

No momento da contratação o(a) estudante de graduação deverá ter concluído pelo menos:

a) 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando tiver 10 (dez) ou mais semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição;

b) 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 (dez) semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição;

c) 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 (seis) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição; e

d) 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a 4 (quatro) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição.

No momento da contratação, o(a) estudante de especialização ou residência médica deve estar regularmente matriculado e frequentando o curso, independentemente do tempo de duração já transcorrido desde seu início.

Os cursos de especialização válidos para esta seleção são os seguintes:

Engenharia: Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho;

Medicina: Residência ou Especialização em Medicina do Trabalho

Direito: Especialização em Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, e/ou Direito Coletivo.

Duração, carga horária e remuneração: O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em jornadas de 4 horas, de segunda a sexta-feira.

É assegurado, durante o estágio, recesso remunerado de 30 dias a cada ano estagiado. O(A) estagiário(a) de graduação receberá bolsa mensal de R$ 976,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 11,00 por dia de efetivo estágio realizado presencialmente. Já o(a) estagiário(a) de especialização/pós-graduação receberá bolsa mensal de R$ 1.952,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 11,00 por dia de efetivo estágio realizado presencialmente. O(A) estagiário(a) também terá direito a um seguro contra acidentes pessoais, mediante apólice coletiva de seguro.

Acesse aqui a íntegra do Edital nº 001.2022

Acesse aqui a Retificação do Edital nº 001.2022 (que inlcui Especialização em Medicina do Trabalho)

Baixe aqui a Ficha de Inscrição para o processo seletivo

