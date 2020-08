Municípios do norte do Estado recebem caminhões-pipa e de coleta seletiva através de emenda do deputado Cobra Repórter

O governador Ratinho Junior realizou ontem (12), no Palácio Iguaçu, a entrega de 16 caminhões de coleta seletiva (tipo baú), 20 caminhões-pipa e 15 caminhões compactadores de lixo orgânico para 48 municípios do Paraná. O investimento total do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, é de R$ 11,2 milhões.

“Através de emendas parlamentares minhas, nesta entrega, Primeiro de Maio e Santa Fé receberam caminhões-pipa e Porecatu, Leópolis e Nova Fátima caminhões de coleta seletiva”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

“É um pacote de investimentos no meio ambiente, uma colaboração com os municípios. Os de coleta seletiva vão ajudar na política de reciclagem, os compactadores melhorarão a logística dos aterros sanitários e os caminhões-pipa auxiliam no combate aos incêndios e na desinfecção de hospitais e locais movimentados, o que amplia o combate ao novo coronavírus, além de levar água para comunidades rurais”, afirmou o governador Ratinho Junior.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, os novos veículos são parte de uma programação de investimentos ambientais de curto prazo. Eles complementam ações estruturantes maiores e mais complexas como as galerias pluviais implementadas nos municípios, o maior programa de parques urbanos do País para recuperação de fundos de vales, tratamento de esgoto e preservação das áreas de proteção permanente.

“Estamos pensando em crescimento sustentável, geração de emprego, cuidado e recuperação com o meio ambiente. A natureza está nos dando sinais preocupantes, como a crise hídrica e o tufão bomba. Esse investimento é a primeira parte, uma ação de curtíssimo prazo, vamos levar água para comunidades rurais e melhorar o tratamento dos resíduos municipais”, afirmou Nunes.

Meire Bicudo - Veruska Barison/Asimp