Nota Paraná entrega prêmios durante homenagem na Assembleia

Ganhadores receberam os cheques durante sessão solene na Assembleia Legislativa promovida pelos deputados paranaenses em reconhecimento ao programa de cidadania fiscal do Estado.

Os três principais ganhadores do sorteio especial de maio do Nota Paraná receberam ontem (20) os cheques durante cerimônia na Assembleia Legislativa. Com o plenário lotado de autoridades, contribuintes e instituições beneficentes, o evento contou também com uma homenagem dos deputados paranaenses ao programa de cidadania fiscal do Estado.

Uma instituição de Ponta Grossa e moradoras de Londrina e Maringá foram contempladas com os valores de R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil, respectivamente.

O vice-governador Darci Piana parabenizou o Nota Paraná e a Assembleia Legislativa pela homenagem e destacou a importância do programa para o Estado. “O resultado desse projeto está no benefício que o programa tem trazido a todos os paranaenses”, afirmou.

“O fato é que o Nota Paraná é um grande sucesso. Todo mundo ganha com esse programa e tínhamos que celebrar esses quatro anos de grande sucesso, fazendo com que o programa possa cada vez mais ser fortalecido”, afirmou o deputado estadual Romanelli, autor da proposta para homenagear o programa.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, a homenagem é mais uma demonstração da importância do programa para todo o Estado. “O reconhecimento gratifica o nosso trabalho e nos motiva sempre mais, pois temos a convicção que estamos dando nossa pequena contribuição para a sociedade paranaense”, disse.

Entidade Filantrópica

A Associação Ponta-Grossense de Portadores de Deformidades Faciais (APPDF), sorteada com o prêmio principal, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que há 26 anos atende crianças, jovens e adultos portadores de fissura lábio palatal. Durante esse período, mais de 422 pacientes já passaram pela instituição. O trabalho acontece desde o nascimento, quando o problema é identificado, até a cirurgia de correção e reabilitação, totalmente gratuita. Os pacientes contam com atendimento de uma equipe técnica composta por dentista, fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, professoras e assistente social. Com o prêmio especial do Nota Paraná, a entidade poderá concluir a construção de sua sede, além de desenvolver novos projetos. “Vamos executar algumas ações que serão definidas juntamente com a diretoria da instituição, além de finalizar o projeto, que já estamos desenvolvendo, que é a construção dessa nova sede. Isso vai ser de suma importância para a conclusão desse trabalho”, afirmou Clemerson Aparecido da Silva, presidente da instituição.

Ação De Cidadania

Para a assistente social Lelia Maria Luz Reis Refundini, de 59 anos, a desconfiança inicial deu lugar a surpresa e alegria ao ser informada de que havia sido sorteada com o prêmio de R$ 120 mil. “Cheguei a ligar para a Receita Estadual para me informar. Foi o primeiro prêmio que ganho na vida. Nunca havia sido sorteada nem em bingo”, disse a moradora de Londrina. Segundo ela, o ato de pedir o CPF na nota tornou-se um hábito, além de uma ação de cidadania. “Sempre peço o CPF na nota. Algumas vezes, quando estou com pressa, pego a Nota, sem o CPF e doo para entidades da região”, diz. Sobre o prêmio, Refundini afirma que não tem planos iniciais e que pretende aplicar o valor para decidir no futuro.

Susto e alegria

A professora de Maringá, Cristiane Aparecida de Souza Sabbag, de 42 anos, ganhadora do terceiro maior prêmio, de R$ 80 mil, conta que levou um susto ao ser informada que alguém do Nota Paraná estava na porta da sua casa. “Como não conseguiram falar comigo por telefone, a representante de programa veio me avisar pessoalmente. Fiquei primeiramente muito assustada, mas depois foi só alegria”, diz.

Participante assídua do programa, Cristiane afirma que costuma pedir o CPF até nas compras menores e que incentiva os amigos e familiares. “Deixo acumular os valores que retornam ao longo dos meses e faço o resgate de uma vez só no final do ano”, afirma.

Sobre o destino para o prêmio, a professora afirma que irá ajudar a mãe a concluir a reforma da casa e usará o restante para pagar dívidas.

Valores distribuídos

Até o mês de maio, o Programa Nota Paraná já disponibilizou mais de R$ 1,47 bilhão em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o Estado. Já são mais de 2,5 milhões de cidadãos cadastrados.

Deste valor, foram repassados R$ 132 milhões para as 1.300 entidades beneficentes cadastradas e que já receberam mais de 391 mil notas por meio de doações. São contempladas instituições das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, desportes e cultura de todas as regiões do Paraná.

Como se cadastrar

Para se cadastrar no Nota Paraná basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site. Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

Os valores dos prêmios dos sorteios e os créditos devolvidos poderão ser utilizados para abatimento do valor do IPVA ou para depósito em conta bancária do premiado.

Os prêmios mensais são de R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 1 mil, R$ 250, R$ 50, R$ 20 e R$ 10. Nos sorteios especiais, realizados em meses com datas comemorativas (maio, junho, agosto, outubro e dezembro) o valor dos três prêmios principais é multiplicado por quatro, chegando a R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil.

AEN