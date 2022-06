Novas vagas são abertas para trabalhar no Censo no Paraná

Inscrições são online e vão de 16 a 19 de junho; prazo é curto para vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

Neste feriado, 16 de junho, serão abertas as inscrições no novo Processo Seletivo Simplificado para trabalhar no Censo Demográfico 2022. Em todo o país, são 840 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), das quais 133 estão abertas em todas as regiões do Paraná. As inscrições se encerram em 19 de junho, próximo domingo, e serão feitas online no site do IBGE, sem cobrança de taxa de inscrição.

O salário para Agente Censitário Municipal (ACM) é de R$ 2.100. Para Agente Censitário Supervisor (ACS) é R$ 1.700. Ambos os cargos receberão auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Nos dois casos, é exigido ensino médio completo. Enquanto o ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição para todos os cargos (ACM e ACS), o candidato deve preencher, pela internet, o formulário de inscrição. No momento da contratação, o candidato deve apresentar os originais ou cópias autenticadas de sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória.

Informações e inscrições: https://www.ibge.gov.br/pss-complementar

Marcio Kameoka/Asimp