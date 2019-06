Paraná: Aneel determina reajuste de 3,41% na tarifa da Copel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou ontem (18) o reajuste na tarifa de energia elétrica para os consumidores do Paraná atendidos pela Copel. A partir de 24 de junho a nova tarifa terá reajuste médio de 3,41%. O índice ficou abaixo da inflação nos últimos 12 meses, de 4,66% (IPCA), e também é menor que a média do setor elétrico no período.

Para o índice, influenciou negativamente o aumento na cotação do dólar, moeda utilizada para calcular o valor da energia gerada pela Usina de Itaipu. Outro fator foi o maior uso de usinas térmicas no período, que encareceu o custo geral da energia.

Em contraponto, contribuiu para um menor reajuste a redução da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que se refere ao empréstimo feito pelo Governo Federal em 2013 junto a bancos públicos e privados para o reequilíbrio do sistema.

Reajuste

O reajuste tarifário de cada distribuidora é estabelecido para a data em que a concessão foi originada. No caso da Copel, 24 de junho. O valor, anunciado pela Aneel em reunião pública, é calculado pela própria agência reguladora, representante do poder concedente.

AEN