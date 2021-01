Paraná assume presidência do Codesul

O governador Carlos Massa Ratinho Junior fica no cargo até 2022 e substitui Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que presidiu o conselho por dois anos.

O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior assumiu a presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) até 2022. Ele substitui Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que presidiu o conselho por dois anos. A transição ocorreu de forma online, respeitando todas as medidas sanitárias exigidas.

“Mesmo em um ano atípico, tivemos uma boa conversa com os secretários executivos e temos bons planos para essa instituição tão importante. Queremos que a nossa união possa fortalecer ainda mais todos os estados componentes do grupo e que são essenciais para a economia do país”, destacou o governador.

A nova diretoria do Codesul é composta pelo secretário-executivo Wilson Quinteiro e por outros três secretários dos escritórios regionais: Micheli Tassiani Petry(RS), Magda dos Santos Correa (MS), Amauri Cantú (SC), além de corpo técnico e administrativo.

Micheli Tassiani Petry, secretária-executiva da gestão que acaba de ser finalizada, afirma que nos últimos dois anos o Codesul construiu novas pautas e propôs diversas ações conjuntas entre os estados do extremo sul, sobretudo em relação a demandas federativas.

CODESUL

O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) foi criado em 1961, por meio de convênio entre os três estados do Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Em 1992, o Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho. O principal objetivo do órgão é buscar alternativas aos desequilíbrios regionais e potencializar questões comuns aos estados-membros, sobretudo em questões essenciais como desenvolvimento econômico e social, além de fomentar ainda mais a integração dos estados-membros com o Mercosul.

Após a gestão paranaense, o estado do Mato Grosso do Sul deverá assumir a presidência do órgão.

AEN