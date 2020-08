Paraná ganhará mais área logística com investimento de R$ 30 milhões

Condomínio logístico da Capital Realty em Campina Grande do Sul passará a ter mais 21 mil m²; obra deve ser entregue em dezembro

A paranaense Capital Realty, desenvolvedora e administradora de condomínios logísticos, está expandindo o condomínio logístico Mega Curitiba, localizado em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Com investimento de R$ 30 milhões, a empresa vai acrescentar mais 21 mil m² de área construída no condomínio, totalizando 66 mil m². A obra deve ser entregue em dezembro/2020.

No total, estima-se que cerca de 90 vagas de empregos sejam geradas até o fim da obra e mais de 130 vagas após a construção e ocupação dos módulos. A empresa, com operações nos três estados do Sul, tem capacidade de elevar rapidamente sua área de galpões logísticos. No Mega Curitiba, existe a possibilidade de chegar a 155 mil m² construídos.

A Capital Realty pretende comprar um terreno, ainda neste ano, para implantar novo condomínio logístico em um dos mercados em que já atua e que soma cerca de 450 mil m² de área construída.

E-commerce impulsiona locações

O e-commerce fez crescer o número de locações de galpões logísticos durante a pandemia, segundo pesquisa da SiiLa Brasil, plataforma de dados do mercado imobiliário comercial brasileiro.

As empresas que trabalham com e-commerce são as responsáveis pelo aumento da demanda. Os números dão destaque para o Sudeste: no Rio de Janeiro, o total de área locada no segundo trimestre de 2020 foi 3 vezes maior que o total de absorção em 2019, levando a taxa de vacância para 21,3%, a mais baixa desde 2016.

Em São Paulo, a taxa de ocupação de condomínios logísticos passou de 82% no ano passado, contra 81,9% no segundo trimestre deste ano. Segundo a pesquisa, os números não refletem redução da taxa porque o mercado recebeu 122,8 mil metros quadrados de novos espaços.

Asimp/Capital Realty