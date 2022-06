Paraná recebe etapa do Prêmio Sebrae de Jornalismo

No ano do cinquentenário da instituição, a premiação vai premiar trabalhos que destaquem a importância das MPE para economia brasileira

O maior prêmio de jornalismo empreendedor do Brasil está em sua 9ª edição e irá premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. A imprensa paranaense terá a oportunidade de concorrer em quatro categorias na Etapa Estadual, fase coordenada pelo Sebrae Paraná. As inscrições para o 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo podem ser efetuadas até 30 de junho de 2022, pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br.

O prêmio é uma iniciativa do Sebrae para valorizar os profissionais de imprensa que contribuem para fortalecer o empreendedorismo brasileiro com seu trabalho, mostrando a importância dos empresários de pequenos negócios para a economia do país. O prêmio acontece em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Nessa edição especial, que marca o cinquentenário do Sebrae, o tema central é a “A importância dos pequenos negócios para a economia do País”.

“Em 2021, os pequenos negócios geraram mais de 83% das vagas com carteira assinada no Paraná. Portanto, têm impacto na vida das pessoas. E para nós, valorizar o jornalismo livre e que traz a pauta dos pequenos negócios para toda a sociedade, é uma forma de reconhecer os profissionais que promove o segmento que é o caminho para o desenvolvimento”, aponta Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae Paraná.

Categorias

Na Etapa Estadual, os profissionais da imprensa do Paraná podem concorrer em quatro categorias do Prêmio:

Prêmio Sebrae de Jornalismo em Texto – concedido à melhor matéria publicada em veículos impressos, jornais ou revistas, ou portais, sites de notícias e blogs;

Prêmio Sebrae de Jornalismo em Áudio – para o melhor conteúdo veiculado em emissoras de rádio ou para o melhor podcast veiculado em plataformas de streaming, em língua portuguesa;

Prêmio Sebrae de Jornalismo em Vídeo – para o melhor conteúdo veiculado em canais de televisão ou para vídeos publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

Prêmio Sebrae de Fotojornalismo – para a melhor foto ou sequência de fotos publicadas em matéria de veículos impressos, jornais ou revistas, ou sites de empresas jornalísticas.

Para mais informações sobre a participação no Prêmio Sebrae de Jornalismo, basta acessar o link (https://premiosebraejornalismo.com.br/cadastro/) do Regulamento da premiação.

Asimp/Sebrae Paraná