Paraná será o estado mais moderno do Brasil, afirma governador

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu na quinta-feira (7), em Cascavel, com empresários e lideranças da região Oeste e afirmou que o seu governo vai trabalhar para transformar o Paraná no estado mais moderno do Brasil. O encontro aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), durante a interiorização do Governo do Estado no município.

Ratinho Junior apresentou as medidas administrativas adotadas já no início da gestão para enxugar a máquina pública e destacou os projetos voltados à inovação.

“Nossa estratégia está traçada em um tripé: gestão eficiente, planejamento para trazer investimento ao Estado e gerar emprego e uma visão social muito forte”, afirmou. “Também vamos buscar parceria com empresários do Paraná e do Brasil. Vamos estender um tapete vermelho para o setor empresarial”, disse.

Ele explicou que irá, ainda este mês, ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, para conhecer experiências de startups e empresas de inovação.

“Queremos que o Paraná se torne o nosso Vale do Silício na área de startup para agricultura. Teremos que ter excelência para exportar tecnologia de agricultura para o mundo”, salientou. “O mundo mudou. Nossa agricultura, que antes era na enxada e no muque, agora é de precisão, tecnologia pura”, afirmou.

O presidente da Acic, Edson José de Vasconcelos, disse que as propostas do governo vão ao encontro das estratégias do programa Oeste em Desenvolvimento, ação de governança regional executada pela sociedade civil organizada para promover a região Oeste do Paraná. “Hoje percebemos a necessidade do governo estar mais próximo da sociedade civil e equalizar o entendimento em busca de soluções em comum”, afirmou.

