Paraná tem mais seis casos de coronavírus confirmados

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira (23) mais seis casos de coronavírus no Paraná. Os pacientes são de Curitiba (3), Cianorte (2) e Cascavel (1). As seis mulheres têm entre 28 e 53 anos e estiveram em São Paulo, Emirados Árabes e/ou contato com caso confirmado.

O Paraná tem agora 60 casos confirmados, 1.519 em investigação e 159 oficialmente descartados. O Estado aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para poder negativar aproximadamente 600 resultados emitidos pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). A plataforma apresenta instabilidade há cerca de uma semana.

Fake News

A secretaria estadual reforça que as informações oficiais são sempre divulgadas no site e redes sociais da Saúde e do Governo do Estado. “Pedimos à população que não compartilhe notícias e informações não oficiais para evitarmos a divulgação de fake news e a instalação de pânico desnecessário. A informação de qualidade e oficial é uma forma de garantir a melhor e mais adequada orientação aos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

