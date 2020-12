Paraná terá evento inovador em tecnologia

Evento de tecnologia, promovido pela Assespro-PR, será totalmente interativo, gratuito e sem riscos

Poder interagir dentro de um ambiente virtual com um avatar, acessar palestras, encontrar com conhecidos em seu mercado e conversar com outro participante em um evento.

Esta será a dinâmica do My Inova Day edição 2020, evento tradicional do setor de tecnologia da informação (TI) que é promovido pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação no Paraná (Assespro-PR).

O evento, que reservava anualmente até três dias de programação e se chamava My Inova Summit, neste ano se chamará My Inova Day por conta da pandemia de Covid-19.

Mas a dinâmica inovadora e online compensará, é o que garante o presidente da entidade organizadora, Adriano Krzyuy. “O ponto central será a interatividade e este é precisamente o valor das plataformas baseadas em avatares: podem reproduzir a experiência de assistir a um evento da vida real, como costumávamos fazer, mas em um formato virtual, interagindo e se conectando com outros participantes”, revela.

Segundo o presidente da Assespro-PR, os eventos virtuais têm sido escolhidos cada vez mais pelos profissionais e líderes empresariais para garantir a continuidade dos negócios e, assim, minimizar o impacto econômico da pandemia. Mas, embora aplicativos como Skype, Zoom ou Hangouts sejam opções eficazes para videoconferências ou seminários na web, eles não foram projetados para realizar eventos com centenas de participantes simultâneos e que pretendem interagir uns com os outros. Então, para resolver este impasse e propiciar alta capacidade de imersão, a tecnologia em realidade virtual foi a escolhida.

“Queremos proporcionar uma experiência futurística, em que o contato pessoal pareça o mais real possível", complementa Krzyuy.

O My Inova Day terá dois fóruns, chamados "Talentos 4.0" e "Indústria 4.0". Entre as palestras e os painéis programados estão: “Como Liderar numa Sociedade Digital”; “Como encontrar e desenvolver talentos no atual ecossistema de talentos digitais” e “O Futuro dos Ativos Industriais no Modelo de Indústria 4.0”.

Semana Paraná Inovador

O My Inova Day acontecerá no dia 7 de dezembro e fará parte da programação da Semana Paraná Inovador, que recebe apoio e tem a organização do Governo do Estado.

“O objetivo é reunir os eventos de tecnologia que não aconteceram durante o ano por causa da Covid-19 e realizá-los em uma única semana de maneira online e gratuita. Por isso, é uma grande oportunidade para profissionais e empresários atualizarem seus conhecimentos quanto às últimas tendências em tecnologia e que marcaram este ano de 2020", explica Adriano Krzyuy.

A Semana Paraná Inovador será realizada de 7 a 12 de dezembro e abrangerá temas como cibersegurança, capacitação de pessoas para o mundo digital, empreendedorismo inovador, além de agregar o Smart City Expo de Curitiba e o My Inova Day.