Paraná vai pagar auxílio emergencial de R$ 50 reais por 3 meses para compra de alimentos da cesta básica

Projeto foi aprovado em 1ª discussão ontem (6)

Para complementar o auxilio de R$ 600 reais, o Governo do Paraná vai pagar R$ 50 reais para famílias em vulnerabilidade social.

O Projeto de Lei nº 219/2020 do Governo do Paraná foi aprovado em 1ª discussão onatem (6).

“Serão beneficiadas 265 mil pessoas. Por mês serão destinados R$ 13 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para a compra de alimentos da cesta básica. O projeto vem nas mesmas condições do auxilio concedido pelo Governo Federal, como um complemento”, explicou o relator do projeto, deputado Tiago Amaral.

Quem pode receber?

Maior de 18 anos

Não ter emprego formal

Não pode ser titular de benefício previdenciário ou receber seguro-desemprego

Quem recebe bolsa-família também terá direito

Renda familiar mensal por pessoa não pode ser maior que meio salário mínimo

Renda familiar total não pode ultrapassar 3 salários mínimos

Até 2 pessoas da mesma família podem receber o auxílio emergencial

A votação em 2ª discussão será nesta terça-feira (7) e o projeto poderá receber emendas.