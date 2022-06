Pedágio justo, com menor tarifa no Paraná

Uma comitiva de deputados estaduais, representando a Assembleia Legislativa do Paraná, esteve em Brasília ontem (31) para uma audiência com o ministro Walton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU). Os deputados entregaram ao ministro toda a documentação produzida pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, em audiências públicas pelo Paraná e por meio do estudo da Instituto de Tecnologia de Transportes e Infraestrutura (ITTI).

O ministro Rodrigues é o relator do processo da nova concessão das rodovias paranaenses, que é de responsabilidade do Governo Federal por meio da

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). De acordo com os deputados, a reunião foi produtiva e o ministro deu encaminhamentos aos principais pontos tratados.

O relatório entregue pela comitiva aborda 25 pontos de risco da nova concessão, entre eles: as obras inacabadas; o degrau tarifário de 40% após duplicação de rodovias, previsto na concessão; a instalação de novas praças de pedágio, entre outros pontos.

O deputado Evandro Araújo (PSD), vice-coordenador da Frente dos Pedágios, manifestou sua preocupação com o trâmite dos novos pedágios em um momento

de instabilidade econômica. ”O momento macroeconômico que vivemos, com taxa Selic alta, guerra na Europa, é uma grande armadilha para essa nova concessão, pois os preços do aço, ferro, estão muito acima da normalidade e isso vai impactar na conta final do projeto de concessão. Ou seja, se for feito agora, o paranaense vai pagar caro pelo momento de crise", explicou.

Além de Araújo, a comitiva foi formada pelos deputados Luiz Claúdio Romanelli, Arilson Chiorato, Marcel Micheletto e Tião Medeiros. Uma nova reunião será realizada nos próximos dias, com os deputados da Frente e a Secretaria Técnica do TCU, para que alguns itens sejam discutidos e sanados.

