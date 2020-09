Pesquisa aponta que a maior demanda do eleitor é a saúde

O deputado Michele Caputo (PDSB) destacou na segunda-feira (28), durante pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, os resultados do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em relação às principais demandas da população para as eleições municipais deste ano. "Disparado em primeiro lugar, 37,8% saúde, depois 11% emprego, 8% educação, 6% segurança. Pouca variação em todas as regiões brasileiras", informou o deputado.

O resultado demonstra que a preocupação da área cresceu consideravelmente por conta da pandemia da covid-19. "Então para aqueles que só falam o economês, e entendemos todos os impactos econômicos da pandemia, mas a principal, disparada, preocupação de todos os brasileiros nesta eleição é saúde", destacou Michele Caputo, coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa.

Saúde encabeçou a lista de prioridades em todos os recortes da pesquisa, independente de idade, escolaridade, sexo, situação econômica ou região. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.008 brasileiros em 232 municípios, entre os dias 21 e 24 de setembro. "Vamos cobrar que seja efetivamente feito o bom debate, candidato a prefeito, candidatos a vereador têm que falar e discutir o que o povo quer, e o povo quer acima de tudo, saúde", disse.

ALEP