PL do Deputado Cobra Repórter para título de utilidade pública à Associação Esporte Para Todos vai para sanção do governador Ratinho Junior

Os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovaram, na terça-feira (22), em segunda discussão, com 48 votos, o Projeto de Lei (PL) nº 31/21 de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que concede título de utilidade pública à Associação Esporte Para Todos, com sede no município de Cambé. O PL segue agora para a sanção do governador Ratinho Junior.

“Com esse reconhecimento, a Associação Esporte Para Todos estará habilitada a receber recursos estaduais, apta a receber benefícios de ordem fiscal, celebrar convênios e receber auxílios e subvenções que vão proporcionar melhorias em seu trabalho e a possibilidade de atender mais pessoas”, destacou o deputado Cobra Repórter, vice-líder do Governo.

A Associação Esporte Para Todos é uma instituição sem fins lucrativos conhecida como Associação Cambé de Taekwondo. Ela existe há 10 anos. A Associação promove campeonatos, seminários, cursos, aulas... e, hoje, atende crianças e adultos em diversas modalidades incentivando-os para a prática do esporte.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp