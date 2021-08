Plataforma Pró-Crea 2.0 oferta cursos gratuitos aos profissionais registrados no Conselho

Qualificações são oportunidades para desenvolvimento de soft skills

A plataforma Pró-Crea 2.0, que oferece cursos on-line do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), abriu na terça-feira, dia 24 de agosto, as inscrições para três cursos de aperfeiçoamento profissional. São três com carga horária de oito horas, e são destinados aos profissionais regulamente registrados no Crea-PR, estudantes membros do Crea Jr-PR e funcionários do Crea-PR.

“Os cursos disponibilizados na plataforma Pró-Crea 2.0 buscam complementar a formação dos profissionais com temas voltados à comportamentos e habilidades, as chamadas soft skills. Totalmente gratuitos para profissionais e acadêmicos inscritos no CreaJr-PR, os temas são definidos através de pesquisas e sugestões dos órgãos colegiados do Crea-PR, a saber: o Colégio de Instituições de Ensino - CIE, Colégio de Entidades de Classe - CDER e Comissão Acadêmica Estadual - CAE do CreaJr-PR. A realização dos cursos é uma parceria entre Crea-PR e CredCrea, parceria esta que já rendeu 10 cursos em 2020 e com previsão de mais 10 para 2021”, comenta o Facilitador de Convênios e Inserção Profissional André Pagani.

Confira quais são os cursos:

Gestão da Inovação: É uma oportunidade para entender como a inovação está presente em seu dia a dia e como está sendo a jornada das empresas que estão se reinventando e adequando aos novos meios e métodos para gerar valor a seus produtos e serviços.

Entrevista de emprego para Engenheiros: O curso nasceu da necessidade de criar um conjunto de informações que possam ajudar engenheiros recém-formados ou profissionais que estejam desejando uma recolocação em um mercado com mudanças tão vertiginosas, à ter um excelente desempenho em uma entrevista.

Gestão de Projetos: Você irá conhecer a Gestão de Projetos, partindo dos conceitos básicos que norteiam essa ferramenta importante em diversas áreas de atuação das engenharias, integrando suas fases com as considerações práticas aplicadas a este gerenciamento.

Para participar, é necessário se inscrever no link https://aperfeicoamentoprofissional.crea-pr.org.br/cursos-online-procrea.php. Na sequência, o interessado vai receber um e-mail de confirmação com a chave de inscrição. Para ter acesso conteúdo, basta ter cadastro na plataforma de cursos Online do Crea-PR, disponível em https://moodle.crea-pr.org.br/.

Ascom/Crea/PR