Prazo de inscrição para estágio no MPT-PR é prorrogado até 13 de maio

Foi prorrogado até 16 de maio o prazo de inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR). Com esse novo prazo, a data provável de realização das provas passa a ser 25 de maio.

O processo seletivo visa à contratação de estagiários(as), nas áreas de Direito, Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Medicina e Engenharia. O certame destina-se à seleção/convocação e formação de cadastro reserva de estagiários(as) de nível superior entre estudantes que estejam cursando Bacharelado em Direito, Bacharelado em Comunicação Social, Bacharelado em Administração, Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho, Programa de Residência Médica ou Especialização em Medicina do Trabalho, e Especialização em Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Processual Civil ou do Trabalho, e/ou Direito Coletivo.

A inscrição no processo seletivo é gratuita. Estudantes com interesse em participar deverão encaminhar email para prt09.estagio@mpt.mp.br, como o assunto INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO e anexar os documentos listados no Edital nº 001.2022, incluindo a Ficha de Inscrição (anexa), que deverá ser preenchida em editor de texto (Microsoft Word ou similar).

Clique aqui para visualizar a íntegra do Edital nº 02/2022, da Coordenadoria Regional de Estágio do MPT-PR, que prorroga o prazo de inscrições do processo seletivo.