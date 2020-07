Prefeitos de todo o Estado têm até 31 de julho para se inscrever no Prêmio Gestor Público Paraná

Prefeitos, secretários e Câmaras de Vereadores têm até o dia 31 de julho para inscreverem projetos desenvolvidos em seus municípios

As inscrições para a 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) estão na fase final e encerram na sexta-feira, 31 de julho. Esta é a última data para prefeitos, secretários e Câmara de Vereadores de todo o Estado inscreverem projetos que são desenvolvidos em seus municípios. Em junho, já prevendo que as medidas de distanciamento social por conta do coronavírus poderiam ser mantidas, o Comitê Técnico da premiação decidiu ampliar o prazo de inscrições em 30 dias.

Em nota oficial, a organização da premiação já havia alertado sobre a possibilidade de alterações no cronograma devido a pandemia do coronavírus. Com grande parte dos gestores municipais concentrando seus esforços no combate à doença, a prorrogação das inscrições foi uma das mudanças para que o PGP-PR mantivesse o compromisso de identificar e reconhecer as boas práticas desenvolvidas em todo o Estado.

O PGP-PR chega a sua oitava edição após recorde de inscrições em 2019, ano em que 208 projetos de 82 municípios foram avaliados. Buscando garantir a saúde e segurança dos avaliadores e responsáveis pelos projetos, foi preciso repensar o método de análise das iniciativas inscritas. De acordo com o novo regulamento, a avaliação poderá ser realizada por meio de videoconferência, contando com diversas formas de comprovação sobre a realização dos trabalhos, ficando a cargo dos avaliadores o contato com os gestores para entrevista de avaliação.

Com o tema do ano sobre “Empreendedorismo: Idealizar, Realizar e Transformar”, a premiação busca projetos que primam pela inovação e criatividade nas cidades paranaenses, tornando o serviço público mais dinâmico e eficiente. Entretanto, diversas áreas de governo, como saúde, educação, segurança e meio ambiente, podem concorrer. A inscrição é feita de forma simples e rápida pelo site do Prêmio: www.pgp-pr.org.br.

O PGP-PR é realizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com participação especial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), e conta com patrocínio da Funpar, OAB Paraná, Rádio UniFM, Sanepar, Uvepar e Zênite. A premiação é apoiada pela AERP, Assespro-PR, Celepar, Corecon/PR, CRA-PR, Detran/PR, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP), Receita Estadual, Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Sindifisco/RS), com apoio técnico do Sebrae.