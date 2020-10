Presidente da Criai destaca investimentos do Estado nos Centros de Convivência para Idosos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é o presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), destacou, na quinta-feira (22), que o Governo do Estado reforçou a atenção ao idoso em 15 municípios de diversas regiões do Paraná com a construção ou reforma de Centros de Convivência da Terceira Idade.

“Entre os municípios beneficiados estão Leópolis e Miraselva! O Estado busca criar condições para que a gestão pública dê suporte à população com mais de 60 anos. Em quatro décadas, o Paraná passou de 376.813 idosos para 1.712.479 em 2019, um número 4 vezes e meia maior e as projeções indicam aumento contínuo. Hoje, de cada 10 paranaenses, 1,5 tem mais de 60 anos. A previsão é que em 2050, três de cada 10 paranaenses sejam idosos”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Segundo o Governo do Estado, os projetos estão em diversas fases de execução – seis já foram concluídos e entregues; um recebeu autorização para licitação; um está com a construtora já contratada; e um com as medições encerradas (última etapa de conferência da obra física). Os Centros de Convivência estão entre as obras que podem ser executados com o apoio do Governo do Estado.

As obras foram viabilizadas com recursos liberados pela secretaria estadual do Desenvolvimento Urbano (Sedu), com análise e acompanhamento do Serviço Social Autônomo (Paranacidade). Os investimentos somam R$ 7,8 milhões do Tesouro do Estado, operações de crédito e com contrapartidas municipais.

“O atendimento à terceira idade é uma das políticas estabelecidas como prioritárias pelo governador Ratinho Junior e os Centros de Convivência estão entre as principais ações para promover a socialização e orientações sobre saúde, alimentação e a necessidade de lazer”, enfatizou o secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

Meire Bicudo/Asimp