Presidente da Criai parabeniza trabalho da polícia na operação que investiga envolvidos em pornografia infantil

Um homem foi preso, na quinta-feira (16), em uma operação da Polícia Civil de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em Curitiba e São José dos Pinhais. “Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Pasmem: os alvos da operação são suspeitos de produzir material pornográfico dos próprios filhos! Quero aproveitar e parabenizar o excelente trabalho das Polícias Civil e Científica nesta investigação”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A Polícia Civil chegou até os indivíduos após investigações iniciadas depois do encaminhamento de alerta feito pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). O homem foi preso pelo crime de armazenamento de pornografia infantil de acordo com a Polícia Civil.

Além de cumprir três mandados de busca e apreensão, o objetivo era prender os suspeitos em flagrante, mas dois não foram encontrados. A polícia também localizou crianças nos locais onde foram cumpridos os mandados. Elas serão ouvidas pela escuta especializada.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp